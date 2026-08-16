Имущество ПриватБанка выставят на продажу: полный список и фото объектов

Государственный ПриватБанк готовится выставить на продажу крупнейшие объекты взысканного имущества. В частности, речь идет о большом ТЦ в центре Днепра и футбольном стадионе "Днепр-Арена" на более 31 тыс. зрителей.

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Об этом сообщили в самом банке. Там отметили:

Все объекты будут реализовываться через открытые аукционы Prozorro. Продажи.

Prozorro. Продажи. На аукцион объекты будут выставлены до конца 2026 года.

"ПриватБанк планирует выставить на открытые аукционы три самых крупных объекта из своего портфеля взысканного имущества... Реализация взысканного имущества позволит сократить расходы по их содержанию. А тажке улучшить финансовый результат банка и увеличить поступления в государственный бюджет через налоги и дивиденды", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что к участию не будет допущен целый ряд покупателей. В частности, приобрести имущество ПриватБанка не смогут те, кто:

находятся под санкциями;

связанные с "юрисдикциями неприемлемо высокого риска";

имеющие коррупционные правонарушения;

причастные к финансированию терроризма и отмыванию средств;

зарегистрированные в оффшорных зонах с непрозрачной структурой собственности;

причастные к олигархам и прошлым руководителям или владельцам банка.

Какое имущество продает ПриватБанк

Стадион "Днепр-Арена".

Это футбольный стадион более чем на 31 тыс. зрителей, реконструированный и открытый в 2008 году. Вместе с ним банк планирует реализовать учебно-тренировочную базу в Приднепровске.

ТЦ "Приозерный" в центре Днепра.

Площадь комплекса составляет более 32 тыс. кв. м. Что делает его одним из самых больших в городе.

Часть имущества горнолыжного комплекса Буковель.

Часть зданий гостиничных комплексов Radisson.

Объекты собственности, используемые в работе курорта Буковель и зданий гостиничных комплексов Radisson и Общежитие.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанка, сеть которого сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, который закрыл 8.

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