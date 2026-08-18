В Польше задержали мужчину и женщину, подозреваемых в нападении на украинских детей: что известно

В Польше полицейские задержали 46-летнюю женщину и 34-летнего мужчину, которых подозревают в нападении на двух детей из Украины в городе Быдгощ. Задержанные находятся в полицейском участке.

Видео дня

Об этом сообщило Polskie Radio. Ранее Генеральное консульство Украины в Гданьске проинформировало об инциденте, произошедшем 14 августа с украинскими подростками.

Двое взрослых поляков напали на украинских детей

По данным украинских дипломатов, инцидент произошел 14 августа в парке Быдгоща недалеко от главного железнодорожного вокзала города.

На двух украинских детей, брата и сестру – 14-летнюю девочку и 12-летнего мальчика – напали двое взрослых поляков. Мужчина и женщина, которые гуляли в парке с маленькой собакой, начали оскорблять детей и угрожать им из-за того, что те разговаривали на украинском языке.

Во время инцидента граждане Польши прибегли к физическому насилию. Они вывернули ребенку руку, сломали игрушечный дрон и бросили осколки в мальчика, нанеся ему царапины.

Мать детей сообщила полиции, что конфликт начался после того, как взрослые сделали детям замечание из-за того, что они играли с дроном.

Полиция задержала двух подозреваемых

О задержании мужчины и женщины сообщила пресс-секретарь Воеводского управления полиции Моника Хлебич.

По её словам, полицейские Быдгоща, расследуя заявление об инциденте с участием украинских несовершеннолетних, задержали двух человек, которые могут быть причастны к нападению.

46-летняя женщина и 34-летний мужчина в настоящее время находятся в полицейском участке Быдгоща, где в отношении них проводятся процессуальные действия.

Женщине предъявлены обвинения в оскорблении по национальному признаку, нарушении телесной неприкосновенности несовершеннолетнего и повреждении имущества. Мужчину допросили в качестве свидетеля.

В то же время окончательная правовая квалификация действий задержанных пока не определена. Полиция должна завершить процессуальные действия и установить все обстоятельства конфликта.

Туск прокомментировал нападение на украинских детей

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал нападение на двух украинских детей в Быдгоще. Он назвал такие действия "абсолютно недопустимыми" и "наносящими ущерб Польше".

"Независимо от того, что некоторые думают об Украине, мы знаем о последних событиях, мы знаем, что не все – ни со стороны Украины, ни со стороны Польши — в порядке, мы это осознаем, но нападение на детей – это антипольское поведение", – заявил польский премьер.

Еще до сообщения о задержании премьер публично обратился к напавшим и призвал их самостоятельно явиться в полицию.

"До конца недели вас задержат. Для вас будет гораздо лучше, если вы обратитесь в полицию еще сегодня", –заявил Туск.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 августа в польском городе Быдгощ между местными жителями и украинцами произошел еще один инцидент на почве национальной нетерпимости. В парке двое поляков набросились на несовершеннолетних украинцев 12 и 14 лет, которые разговаривали между собой на украинском языке, и применили к ним физическое насилие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!