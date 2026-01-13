Потепления не будет? Синоптик рассказала, сколько продержатся сильные морозы в Украине

Сильные морозы пока не будут отступать с территории нашей страны. Незначительного потепления украинцам стоит ожидать лишь в третьей декаде января, но минусовые показатели будут сохраняться.

Видео дня

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, сообщает "Интерфакс". Она добавила, что в ближайшие дни осадков в Украине не прогнозируется.

Подробнее о погоде

Как отметила Птуха, пока не стоит ожидать значительного потепления, однако дополнительного снижения температуры не прогнозируется.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 13-18 января в Украине сохранится по-настоящему зимняя погода – холодно ночью и с соответствующим морозом днем в большинстве областей. Немножко теплее на юге, юго-востоке Украины и на Закарпатье", – проинформировала синоптик.

Она отметила, что холодную погоду обусловливает сочетание высокого атмосферного давления у поверхности земли и холодной воздушной массы на высотах. Постепенный рост давления обеспечит преимущественно погоду без осадков по всей Украине.

В Карпатах и на Закарпатье во вторник днем ожидается небольшое снижение температуры, а 15–16 января прогнозируется небольшой снег, который почти не затронет северо-западные регионы. Осадки охватят большинство территории 16 января.

По прогнозам Укргидрометцентра, вторая декада января будет прохладной и ниже климатической нормы, поэтому весь месяц будут держаться относительно морозные показатели. В третьей декаде января возможно умеренное потепление, но морозы частично сохранятся.

Синоптик пояснила, что в начале зимнего сезона специалисты прогнозировали среднемесячные температуры на зимние месяцы и сравнивали их с климатическими нормами.

"Ожидалось, что декабрь будет теплее нормы, январь – на полтора градуса ниже климатической нормы, а февраль, по предварительным расчетам, в пределах нормы или выше", – проинформировала она.

Напомним, по прогнозу синоптика, в большинстве областей Украины сильные морозы удержатся как минимум до 15 января. Только с 17 числа ожидается повышение температуры. В южных и западных регионах возможны оттепели.

Как писал OBOZ.UA, ранее в УкрГМЦ заявили, что экстремально низкая температура воздуха в нашей стране в ближайшее время не ожидается. Людям стоит ориентироваться на прогнозы в пределах нескольких дней, поскольку данные могут меняться каждые 6-12 часов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!