В Украину на выходных ворвется потепление до +13, но есть нюанс: синоптики рассказали, чего ждать. Карта

В Украину на выходных 16 и 17 марта придет потепление. Местами столбики термометров поднимутся до +13 градусов, однако по всей территории ожидаются осадки в виде дождя, ночью – даже с мокрым снегом.

Такой прогноз дали в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, в субботу, 16 марта, теплее всего будет на западе страны.

Там ожидается +2...+4 ночью, на Закарпатье +4...+6, днем +10...+12, в Тернопольской и Волынской области немного теплее – до +11...+13 градусов. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с, облачно с прояснениями.

На остальных территориях несколько прохладнее – на юге и в центральных областях днем +8…+11 градусов, на севере и северо-востоке – +7…+10, на востоке +6…+10.

В Киеве ночью +4…+2, днем +7…+9 градусов, без существенных осадков, облачно с прояснениями. Ночью ветер юго-восточный 3-8 м/с, днем южный 5-10 м/с.

В воскресенье, 17 марта, в западных областях ожидается похолодание до +6 и дожди, а теплее всего будет уже в центральных, восточных и южных областях – днем там до +13. На севере от +7 до +10 градусов.

Наиболее интенсивные дожди пройдут в Ривненской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях.

В Киеве 17 марта ночью +4…+2 градуса, без существенных осадков, ветер южный 3-8 м/с, днем +10…+12, дождь, ветер юго-западный 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха спрогнозировала потепление в марте. По ее словам, холода до конца месяца не исключены, но сейчас фиксируется тенденция к незначительному постепенному повышению температуры.

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