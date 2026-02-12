Потепление повлечет за собой туман и гололед: синоптики сказали, в каких регионах в пятницу будет опасно на дорогах. Карта

Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на 13 февраля по всей территории Украины. В пятницу в ряде регионов ожидают туман и гололед, что может осложнить движение транспорта ночью и утром.

Синоптики разместили подробную информацию на официальной странице Facebook. По их данным, в Украине будет господствовать поле низкого атмосферного давления и влажная воздушная масса.

"В центральных, большинстве южных, местами в западных и северных областях ночью и утром туман", – отметили специалисты.

Погодные условия в регионах

Синоптики прогнозируют облачное небо по всей стране. На юге, днем также на востоке и крайнем западе ожидается небольшой дождь. На остальной территории существенных осадков не предвидится.

В то же время в центральных и большинстве южных областей в ночные и утренние часы возможен туман. Видимость местами составит 200–500 метров. Кроме юга, на дорогах местами образуется гололедица. И это, пожалуй, то, на что стоит обратить особое внимание водителям.

Температура и ветер

Ночью температура воздуха будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. В восточных областях ожидается 0–5 градусов мороза.

Днем столбики термометров покажут 0–5 градусов тепла.

На Закарпатье и юге страны будет теплее. Там ночью прогнозируют 1–6 градусов тепла, а днем – 4–9 градусов. В Крыму воздух прогреется до 15 градусов. Ветер юго-восточный, скорость 5–10 метров в секунду.

Гидрологическая ситуация

Отдельно синоптики предупредили об опасных гидрологических явлениях. Во второй половине суток 13 февраля на реке Боржава в районе села Верхние Реметы ожидается прохождение максимального уровня тало-дождевого паводка высотой 550–580 сантиметров над нулем поста.

По состоянию на 16:00 12 февраля уровень воды составлял 521 сантиметр. Возможно подтопление автодороги В.Комяты – Шаланки и сельскохозяйственных угодий в ряде сел Береговского и Хустского районов Закарпатской области. Объявлен II уровень опасности – оранжевый.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в четверг часть регионов накроют дожди с мокрым снегом, а ветер усилится до опасных порывов. Морозы постепенно ослабевают из-за разрушения антициклона и прихода влажных теплых циклонов.

