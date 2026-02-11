Часть Украины накроют дожди: синоптик дала прогноз на четверг и назвала дату нового похолодания

В четверг, 12 февраля, часть регионов накроют дожди с мокрым снегом, а ветер усилится до опасных порывов. Антициклон отступает в Украину Морозы в Украине постепенно ослабевают из-за разрушения антициклона и наступления влажных теплых циклонов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Данные прогноза также подтверждает Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу, осадки 12 февраля пройдут преимущественно в западных и северных областях – ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. На остальной территории Украины сохранится облачная погода без существенных осадков, однако атмосферные фронты вызовут резкие изменения влажности и ветрености.

Ветер южного направления будет сильным, что может создавать дискомфорт и повышенную опасность на улицах. Синоптик предостерегает о возможном падении сосулек и кусков снега с крыш в городах из-за оттепели.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2...+3 градусов, тогда как в восточных областях еще сохранится холод – от -5 до -12 градусов. В дневные часы большинство регионов прогреется до +1...+4 градусов, на юге и западе столбики термометров поднимутся до +4...+8, а в Крыму – до +10 градусов.

В Киеве четверг будет влажным и ветреным: ночью температура будет держаться около нуля, днем ожидается +1...+3 градуса. Синоптики советуют учитывать оттепель, выбирать водонепроницаемую обувь и теплую одежду из-за сильного ветра.

В то же время теплая погода не будет длительной. По предварительным расчетам, уже с понедельника, 16 февраля, в Украине возможно возвращение более привычных для сезона – умеренных – холодов.

До конца зимы осталось чуть больше двух недель – и сильных морозов в это время синоптики пока не прогнозируют. Сейчас наблюдается тенденция к повышению температуры, и хотя морозы еще возможны, они вряд ли будут такими сильными, как недавно.

