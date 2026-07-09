Потенциально спасенные жизни: в Минобороны планируют расширить использование НРК для логистических и эвакуационных миссий

В июне подразделения Сил обороны выполнили с помощью наземных роботизированных комплексов (НРК) более 16,6 тысячи логистических и эвакуационных миссий, что на 18,6% больше, чем в мае. Министерство обороны планирует значительно расширить использование НРК на фронте, ведь каждая задача, которую робот выполняет вместо военного, снижает риск для жизни украинских защитников.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров. Он также обнародовал кадры, демонстрирующие, как НРК помогают спасать жизни военных на передовой.

Каждая миссия НРК – это спасенные жизни

По словам Федорова, наземные роботизированные комплексы всё активнее применяются на самых опасных участках фронта.

НРК доставляют военным боеприпасы, продовольствие и другие необходимые грузы, выполняют логистические задачи, а также помогают эвакуировать раненых бойцов из районов, где пребывание людей сопряжено с высоким риском.

В течение июня украинские подразделения осуществили с помощью роботизированных комплексов более 16 600 логистических и эвакуационных миссий. По сравнению с маем количество таких операций выросло на 18,6%.

"Каждая миссия, которую выполняет робот вместо военного, – это потенциально спасённая жизнь", – подчеркнул министр обороны.

Подразделения получают еБаллы за использование НРК

За успешно выполненные миссии военным подразделениям начисляют еБаллы. Их можно обменять через государственный маркетплейс Brave1 Market на беспилотники, наземные роботизированные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и другие необходимые технологии.

По словам Федорова, такая система позволяет получать подтвержденные данные о реальных результатах применения НРК в боевых условиях, а также быстрее выявлять и масштабировать наиболее эффективные технологические решения.

Для Сил обороны уже заказано более 22 тысяч роботов

Чтобы расширить применение наземных роботизированных комплексов на фронте, Министерство обороны в 2026 году существенно увеличило потребность в такой технике и объемы её закупок.

Агентство оборонных закупок уже заключило контракты на поставку более 22 тысяч НРК. Роботизированные комплексы постепенно поступают в подразделения Сил обороны.

В то же время заключение контрактов продолжается. До конца года Министерство обороны планирует закупить значительно больше наземных роботизированных комплексов, однако ожидаемое общее количество пока не уточняется.

Федоров отметил, что по поручению президента Украины Министерство обороны продолжает работать над укреплением технологического преимущества Сил обороны.

Одним из ключевых направлений остается масштабирование технологий, позволяющих передавать роботизированным системам самые опасные логистические и эвакуационные задачи, снижая риски для украинских военных и помогая сохранять их жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно арсенал медикационных эвакуаторов Сил обороны Украины пополнился новым роботом – логистико-эвакуационным НРК Veprотечественного производства. В Минобороны кодифицировали и допустили эту технику к боевому применению.

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