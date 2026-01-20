Последний раз такое было 16 лет назад: синоптик указала на 'аномалию' с зимой в Украине

Текущий январь в Украине демонстрирует рекордно низкую температуру, которой не было последние 16 лет. Такие морозы были характерными для начала 2000-х годов.

Об этом медиа рассказала начальница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. По ее словам, длительное удержание температуры на уровне -10 градусов является нетипичным для современного украинского климата.

Специалист отметила, несмотря на то, что подобные морозы являются редкими для последних лет, в истории наблюдений есть похожие периоды.

В частности, очень холодным январь был в 1996, 1997, 2006 и 2010 годах. Тогда в течение нескольких недель синоптики фиксировали на термометрах -10 градусов.

Напомним, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что определенное ослабление холода стоит ожидать после 20-х чисел января. "Переломной" датой она назвала 22 января.

Также OBOZ.UA сообщал, что морозы 2026-го не рекордные. Самая низкая за всю историю наблюдений температура была зафиксирована в Луганске еще в 1900 году: тогда ударил мороз -41,9 градуса. Через 35 лет, 8 января 1935 года, в городе снова зафиксировали -41,9.

