Морозы в Украине ослабнут: синоптик назвала 'переломную' дату. Карта

В Украине, в отличие от предыдущих зим, продолжают держаться сильные морозы. Определенное ослабление холода стоит ожидать после 20-х чисел января.

Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга. "Переломной" датой она назвала 22 января.

"Определенное ослабление морозов уже можем ожидать после 22 января", – сказала она.

Какой будет погода в Украине

По словам Птухи, именно с этого времени начнут прослеживаться определенные изменения. В частности, на правобережье Украины возможно влияние атмосферных фронтов, что может сопровождаться незначительными осадками в виде снега.

"И за счет этого мы уже видим, что немного изменения в атмосфере будут происходить и определенные такие повышения температуры. Ну мы пока не говорим о тепле, к сожалению, а об ослаблении морозов", – подчеркнула синоптик.

Она отметила, что с 23 января ночные минимальные температуры в северных областях составят от -5 до -11 градусов, что будет свидетельствовать о заметном снижении морозов по сравнению с текущими показателями. Днем температура будет колебаться в пределах -1... -7 градусов, и это также будет ощутимо теплее, чем сейчас.

В южных регионах и на Закарпатье после 23 января температура воздуха днем будет переходить в плюсовые значения – до +3 градусов. Кроме того, 25–26 января ожидается поступление циклона, что принесет облачность и осадки, которые с 26–27 января могут стать более интенсивными в большинстве областей.

"Конечно, это прогноз уже за пределами пяти суток. Мы всегда подчеркиваем, что официальный прогноз – это в пределах пяти дней с практическими показателями температуры и осадков. За пределами пяти суток – это уже тенденция, но определенные намеки на изменение в атмосферных процессах будут происходить", – резюмировала синоптик.

Напомним, ранее Наталья Птуха подчеркнула, что синоптики не подтверждают сообщения из сети о том, что в Украину придут морозы до -30. По ее словам, максимальный "минус", вероятный в ближайшие два дня, не будет превышать -25 градусов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что морозы 2026-го не рекордные. Самая низкая за всю историю наблюдений температура была зафиксирована в Луганске еще в 1900 году: тогда ударил мороз -41,9 градуса. Через 35 лет, 8 января 1935 года, в городе снова зафиксировали -41,9.

