После проверки и обновления стандартов: как сейчас работает Star Time Camp

Международный детский лагерь Star Time Camp сообщил об обновлении внутренних процессов и усилении стандартов безопасности после ситуации, возникшей во время летней смены в Испании в 2024 году. В компании отмечают: главным приоритетом остается комфорт детей и доверие родителей.

Star Time Camp организует отдых для украинских семей за рубежом — в частности в Испании и Австрии – и работает по собственным правилам контроля качества. В лагере отмечают, что во время войны ответственность перед семьями возросла, а требования к организации отдыха стали значительно выше.

После обращений родителей в 2024 году лагерь посетили представители консульской службы Украины. По результатам проверки Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что выявленные недостатки имели локальный и временный характер и были устранены в определенные сроки.

Речь шла, в частности, о завершении работ в отдельных санитарных зонах, а также об усилении систем кондиционирования и вентиляции в части помещений.

Основатель сети лагерей Олег Хороший признал, что на старте смены не все помещения были полностью готовы.

"Небольшая часть помещений действительно нуждалась в доработке. Также жара усложняла условия. Мы быстро отреагировали, устранили недостатки и сделали необходимые выводы", – отметил он.

После завершения сезона 2024 года в Star Time Camp провели полную модернизацию процессов. Сейчас дети размещаются в глемпах и номерах, укомплектованных в соответствии с европейскими стандартами. Готовность каждой зоны проверяется еще до заезда, а все процедуры зафиксированы во внутренних чек-листах персонала.

Во время каждой смены на территории лагеря постоянно находится администратор, который находится на связи с родителями круглосуточно, предоставляет фото- и видеоотчеты и контролирует организационные и бытовые вопросы.

Кроме того, компания создала отдельный сервис-отдел, который сопровождает семьи от момента бронирования до возвращения ребенка домой. Для родителей также регулярно проводят встречи с руководством и персоналом лагеря.

В Star Time Camp отмечают, что не снимают с себя ответственности за принятые решения и считают важным работать открыто.

"Для нас принципиально важно быть честными перед родителями, государственными органами и самими собой. Мы благодарны за возможность пройти проверку и усовершенствовать свою работу", – подытожил Олег Хороший.

Сейчас лагерь работает по обновленным стандартам, которые охватывают все этапы пребывания детей – от подготовки к заезду до завершения смены. В компании подчеркивают, что системность, прозрачность и готовность отвечать за условия проживания остаются основой их работы.