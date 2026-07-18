Посадите их в цветочные горшки и не узнаете свой балкон: спасительный лайфхак на время жары

Жара, яркое солнце и нехватка времени на ежедневный полив приводят к тому, что балконные цветы быстро теряют влагу. Чтобы почва в цветочных горшках летом пересыхала медленнее, в нее можно добавить гидрогель.

Видео дня

Он поглощает излишки воды, сохраняет их, а затем постепенно отдает корням. Такой способ особенно пригодится растениям на солнечных балконах, однако гидрогель нужно правильно смешивать с почвой и использовать только в рекомендованном количестве.

Что такое гидрогель и как он действует

Гидрогель чаще всего продается в виде гранул или порошка, которые добавляют в почву. Это нерастворимые полимеры, способные впитывать воду и набухать, превращаясь в мягкие гелеобразные частицы. При этом они сохраняют свою структуру в почве.

Во время полива или дождя гидрогель впитывает избыток влаги. Благодаря этому вода не стекает и не испаряется так быстро. Когда почва начинает пересыхать, гранулы постепенно отдают накопленную воду обратно в почву, откуда её забирают корни.

Удержание влаги в гидрогеле также помогает уменьшить вымывание питательных веществ из почвы.

В результате почва дольше остается равномерно влажной, а риск пересушить или перелить растения снижается. Такой способ особенно полезен во время жары и засухи, а также на легких почвах и в местностях с нерегулярными осадками.

Для каких цветов подходит гидрогель

Наибольшую пользу от гидрогеля получат растения, нуждающиеся в большом количестве воды и питательных веществ. Прежде всего это цветы в подвесных горшках и балконных ящиках, расположенных на солнечной стороне. В частности, гидрогель хорошо подходит для петуний и сурфиний, которые летом быстро теряют влагу.

В то же время он не заменяет регулярного полива. Гранулы лишь помогают растениям легче пережить период между поливами.

Как правильно добавить гидрогель в горшок

Удобнее всего использовать гидрогель при высадке или пересадке цветов. Для этого рекомендуемое производителем количество сухих гранул нужно тщательно смешать с сухой землей.

Подготовленную смесь засыпают в горшок примерно на уровне корневого кома. Лучше всего гидрогель работает тогда, когда находится как можно ближе к корням. Просто рассыпать гранулы по поверхности почвы недостаточно.

Если цветы уже растут в горшке, гидрогель можно внести точечно. Для этого вокруг корневого кома делают несколько отверстий, засыпают в них небольшое количество гранул, прикрывают землей и поливают растение. Действовать нужно осторожно, чтобы не повредить корни и не насыпать слишком много гидрогеля в одно место.

Почему нельзя насыпать слишком много гранул

После внесения гидрогеля растение необходимо обильно полить, чтобы гранулы набухли и начали накапливать воду. В первые несколько дней почву следует поддерживать влажной.

Превышать рекомендованное производителем количество нельзя. После контакта с водой гранулы значительно увеличиваются в объеме, поэтому избыток гидрогеля может даже вытолкнуть растение из горшка.

Именно поэтому гранулы нужно использовать в соответствии с инструкцией, равномерно распределяя их в почве.

OBOZ.UA предлагает узнать об уходе за только что купленной орхидеей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.