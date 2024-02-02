Порывистый ветер, мокрый снег и дождь: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 3 февраля

В субботу, 3 февраля, в Украину ворвется ветреная погода и умеренные дожди. Сухо будет только в южных и восточных областях страны.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Как говорят синоптики, по всех территории страны будет пасмурно, днем ожидается мокрый снег и дожди.

Ночью влажно будет в северных и западных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях. Также на большинстве территории страны ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. В Карпатах будет снег и дождь, местами гололедица.

Температура воздуха в субботу на западе будет от +3 до +7 градусов днем и от -1 до +1 градуса ночью. В центральных и северных регионах днем в Укргидрометцентре прогнозируют от +2 до +6 градусов, ночью будет до 2 градусов мороза.

На востоке синоптики ожидают от 0 до +2 днем и до 4 ночью. В южных областях Украины днем будет от +3 до +6, ночью до -2 градусов.

В Киеве и Киевской области на 3 февраля объявлен I уровень опасности – ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Также прогнозируют мокрый снег с переходом в дождь. Синоптики подчеркнули, что погода может привести к нарушению движения транспорта.

Температура на Киевщине ночью -2..+3, днем +3..+8; в Киеве ночью будет около 0 градусов, днем до +6.

Также 3 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптик рассказала, какие "сюрпризы" готовит погода. В частности, украинцам следует готовиться к дежурству заморозков и потеплений.