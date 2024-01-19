Похолодание будут чередоваться с потеплением: синоптик рассказала, какие 'сюрпризы' готовит погода. Карта

В ближайшие дни погода готовит украинцам "сюрпризы". В выходные и начале следующей недели в Украине ожидаются температурные качели, когда похолодание будет чередоваться с потеплением.

Видео дня

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. Так, в ночь с пятницы на субботу прогнозируется падение температуры воздуха от -2 до -8 градусов.

А на севере страны температура местами может достигнуть -10 градусов. Ситуация на юге и юго-востоке будет немного более благоприятной с температурой от 0 до +4 градусов.

В течение завтрашнего дня в большинстве регионов Украины ожидается от -3 до +1 градуса, тогда как на юго-востоке, в частности, на Запорожье, Донетчине и Луганщине, температура поднимется до +2-+4 градусов.

В субботу в центральных областях и юго-востоке прогнозируется мокрый снег с дождем. На севере и западе страны 20 января не ожидается существенных осадков, а в отдельных западных областях даже возможны кратковременные солнечные прояснения.

В столице Украины в ближайшую субботу осадков не ожидается, однако прогнозируется умеренное похолодание: ночью температура опустится от -4 до -6 градусов, а днем будет колебаться от -1 до +3 градусов. На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям рекомендуется соблюдать осторожность.

В воскресенье в Украине будет хозяйничать холодная погода, однако серьезных осадков ожидать не стоит. Только на Полтавщине, Днепропетровщине, Черкащине и в Кропивницком с районами возможен небольшой снег.

По прогнозам, повышение температуры воздуха можно ожидать с 24 января. Однако следующее похолодание, по словам Диденко, придет ориентировочно 28 января.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным синоптиков, февраль 2024 года будет теплее января. В последний месяц этой зимой будет преимущественно идти либо мокрый снег, либо дождь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!