Популярными не стали: какими были чипсы в СССР

Сегодня чипсы являются неизменным атрибутом просмотра фильмов, дружеских встреч и скорых перекусов. Их вкус и характерный хруст сделали продукт любимым среди людей по всему миру.

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Впервые чипсы появились в США еще в середине XIX века и с тех пор стали глобальным феноменом с сотнями вкусов и вариантов. Но мало кто знает, что и в СССР также производили собственную версию этого снека. История советских чипсов малоизвестна, но чрезвычайно интересна.

Первые чипсы в Советском Союзе начали производить еще в 1963 году под названием "Хрустя картофель "Московская". Их изготовлял Московский комбинат картофелепродуктов, позже известный под брендом "Московский картофель". На этапе запуска этот продукт вызвал настоящий ажиотаж – подобного отечественный потребитель раньше не пробовал. Однако добиться широкой популярности, как в западных странах, советским чипсам не удалось.

В документации тех времен чипсы иногда обозначались как "чибсы" — слово, очевидно, пытавшееся адаптировать английские chips под русское звучание. Впоследствии прижилась ныне привычная форма — чипсы. Несмотря на оригинальность идеи продукт оставался малодоступным для большинства советских граждан.

Технология изготовления была достаточно простой, но базировалась исключительно на натуральных ингредиентах. Выбирали специальные сорта картофеля с низким содержанием сахара, нарезали тонкими ломтиками, промывали, бланшировали и обжаривали во фритюре, после чего подсаливали. Все это делало чипсы вкусными, но и очень скоропортящимися, ведь они не содержали консервантов и ароматизаторов.

Конкретно маленький срок хранения стал основной предпосылкой того, почему чипсы не стали массовым продуктом в СССР. Их можно было обнаружить только в крупных городах, таких как Москва, а производились они ограниченными партиями. Без вакуумной упаковки и стабилизаторов срок годности составлял максимум три месяца — и то при идеальных условиях.

Несмотря на небольшую популярность, советские чипсы стали символом постепенного изменения потребительских привычек. Это был редкий пример продукта, приближавшегося к западным стандартам, хотя и оставался почти деликатесом. И хотя массовой любви им не досталось, свой след в истории потребительской культуры СССР они оставили.

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