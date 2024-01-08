Люди, умоляю, нужны репосты.

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В прифронтовый госпиталь срочно нужны аппараты АЗФ, которые спасают ноги и руки нашим бойцам.

Тяжело раненых очень много, врачи оперируют круглосуточно без отдыха.

Счет на 60 аппаратов – 150 т грн.

Очень прошу помочь, ранения очень ужасные.

Также штурмовому подразделению очень нужны:

Планшеты – 43 тыс. грн

Зарядные станции – 60 тыс. грн

И дроны, очень нужные дроны!!!

Уже в НГ оплатила и отправили на фронт зарядные станции – 50 тыс. грн,

Три дрона Мавик 3 – 225 тыс. грн

Тепловизор – 57 тыс. грн

Одежда для раненых – 23700 грн

И химические грелки.

Люди, нам тяжело собирать помощь, но на фронте гораздо труднее!!

Поймите это и присоединяйтесь, каждая гривна это помощь.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банке

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Название госпиталя нельзя показывать.