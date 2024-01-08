Блог | Помогите раненым спасти конечности: в прифронтовый госпиталь срочно нужен аппарат АЗФ
Люди, умоляю, нужны репосты.
В прифронтовый госпиталь срочно нужны аппараты АЗФ, которые спасают ноги и руки нашим бойцам.
Тяжело раненых очень много, врачи оперируют круглосуточно без отдыха.
Счет на 60 аппаратов – 150 т грн.
Очень прошу помочь, ранения очень ужасные.
Также штурмовому подразделению очень нужны:
Планшеты – 43 тыс. грн
Зарядные станции – 60 тыс. грн
И дроны, очень нужные дроны!!!
Уже в НГ оплатила и отправили на фронт зарядные станции – 50 тыс. грн,
Три дрона Мавик 3 – 225 тыс. грн
Тепловизор – 57 тыс. грн
Одежда для раненых – 23700 грн
И химические грелки.
Люди, нам тяжело собирать помощь, но на фронте гораздо труднее!!
Поймите это и присоединяйтесь, каждая гривна это помощь.
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банке
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253
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