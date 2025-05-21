Получите новые уроки: астропрогноз на 21 мая

В среду, 21 мая продолжается 24 лунный день. Луна находится в Рыбах, Солнце – в Тельце.

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Каким сложится этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она пообещала в целом хороший день.

В частности Исита Гая прокомментировала поверье, что в этот день не стоит есть тяжелую и жирную пищу. "Смотрите, тяжелую пищу вообще не стоит есть, если вы хотите уберечь свое здоровье", – сказала она.

В целом среду астролог назвала днем коммуникации, общения, ведь этот день недели принадлежит Меркурию. А число дня тройка, по ее словам, это Юпитер. "Поэтому это день знаний, день новой информации, день обмена информацией", – пояснила она.

По словам Иситы Гая это будет день, когда вы выступите для других, как учитель, а мир и другие люди становятся учителями для вас. "Поэтому прислушивайтесь ко всему, что происходит с вами в этот день. Вы будете получать новые уроки, новые инсайты, новые осознания", – пообещала она.

Также, астролог пообещала, что этот день даст нам новое направление. "Вы можете почувствовать, куда вам надо дальше двигаться, что вам нужно делать", – спрогнозировала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 21 мая для всех знаков зодиака – кого сегодня ждут вдохновляющие встречи.

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