'Получили новые карьерные возможности': в ВСУ объяснили интеграцию интернациональных легионов в штурмовые подразделения

В Сухопутных войсках ВСУ раскрыли причину интеграции Интернационального легиона в штурмовые подразделения. Там объяснили, что иностранные добровольцы "трансформируются, чтобы стать сильнее".

Об этом рассказали в пресс-службе Сухопутных войск. В то же время там отметили, что подразделения иностранцев никуда не исчезают.

"Интернациональные легионы обороны Украины интегрированы в состав штурмовых подразделений Сухопутных войск. Они получили новые возможности карьерного роста, усилили собственные возможности с помощью нового вооружения и военной техники. Подразделения иностранцев не исчезают. Они трансформируются, чтобы стать сильнее. Вместо того чтобы быть отдельными "легкими" батальонами, они интегрируются в состав эффективных и опытных подразделений Сухопутных войск", – говорится в сообщении.

Изменения в Сухопутных войсках объяснили тем, что военнослужащие имеют опыт в штурмовых действиях и контрдиверсионных операциях.

"Интеграция в другие подразделения не снижает их уровень, а наоборот, повышает способности, обеспечивает качественную защиту военнослужащих на поле боя и обеспечивает усиление средствами беспилотных систем, артиллерией и аэроразведкой. Иностранные подразделения получили доступ к ресурсам и логистике регулярных соединений", – говорится в сообщении.

Рекрутинг иностранцев в Сухопутные войска продолжается

В частности, в СВ добавили, что большинство иностранцев не просто остались в строю, но и самостоятельно занимаются рекрутингом новых коллег за границей именно в свои новые подразделения, поскольку видят перспективы для своего развития, а не угрозы. В частности, там отмечают, что часть публичных комментариев, которые появились позже по поводу ликвидации, не отражает полной картины и "может быть связана с нежеланием отдельных должностных лиц терять свои функции или должности после принятых решений".

"Предпринятые шаги направлены исключительно на повышение прозрачности, ответственности и боеспособности подразделений, а не на прекращение деятельности иностранцев в рядах Сухопутных войск", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее газета Le Monde заявила, что Генштаб Вооруженных сил Украины в конце 2025 года начал расформирование Международного легиона территориальной обороны. Иностранных добровольцев, которые служили в составе подразделения, переводят в штурмовые части регулярной армии, а командование легиона раскритиковало такое решение.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главком ВСУ Александр Сирский заявил, что в Вооруженных силах Украины было создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны. Его основная задача – противодействие российским ударным дронам.

