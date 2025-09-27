Полезный свекольный салат, который работает как природная аптечка для клеток: рецепт от Оксаны Скиталинской

Свекла – один из самых полезных овощей, и полезная она благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витаминов группы В, клетчатки, а также нитратов, которые улучшают кровоток и снижают артериальное давление. Этот корнеплод способствует детоксикации печени, улучшает пищеварение, помогает контролировать вес, укрепляет иммунитет и повышает физическую выносливость. Есть ее можно в любом виде – вареном, запеченном и сыром.

Видео дня

Диетолог Оксана Скиталинская поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – полезного свекольного салата, который работает как природная аптечка для клеток.

Ингредиенты:

свекла

яблоко

руккола

чеснок

семечки

голубика

растительное или оливковое масло

петрушка

лимонный сок

Способ приготовления:

1. Свеклу сварите, порежьте кубиком вместе с зеленью и яблоком.

2. Натрите чеснок, добавьте в салат голубику, масло, лимонный сок и перемешайте и можно есть.

В чем польза этого салата:

– Свекла насыщает сосуды оксидом азота, расширяя их и улучшая кровообращение.

– Яблоко и голубика дают полифенолы и антоцианы, включающие антиоксидантную защиту и защищающие мозг от старения.

– Руккола, петрушка и чеснок останавливают воспалительные сигналы, блокируя молекулярные "выключатели" воспаления.

– Семена подсолнечника и оливковое масло питают клетки витамином Е и полезными жирами, стабилизируя мембраны.

– Лимонный сок добавляет витамина С для коллагена и упругости кожи.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: