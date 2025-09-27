УкраїнськаУКР
Полезный свекольный салат, который работает как природная аптечка для клеток: рецепт от Оксаны Скиталинской

Оксана Скиталинская поделилась рецептом полезного салата

Свекла – один из самых полезных овощей, и полезная она благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витаминов группы В, клетчатки, а также нитратов, которые улучшают кровоток и снижают артериальное давление. Этот корнеплод способствует детоксикации печени, улучшает пищеварение, помогает контролировать вес, укрепляет иммунитет и повышает физическую выносливость. Есть ее можно в любом виде – вареном, запеченном и сыром. 

Диетолог Оксана Скиталинская поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – полезного свекольного салата, который работает как природная аптечка для клеток.

Ингредиенты: 

  • свекла
  • яблоко 
  • руккола
  • чеснок 
  • семечки 
  • голубика
  • растительное или оливковое масло
  • петрушка 
  • лимонный сок 

Способ приготовления: 

1. Свеклу сварите, порежьте кубиком вместе с зеленью и яблоком. 

2. Натрите чеснок, добавьте в салат голубику, масло, лимонный сок и перемешайте и можно есть. 

В чем польза этого салата: 

– Свекла насыщает сосуды оксидом азота, расширяя их и улучшая кровообращение.

– Яблоко и голубика дают полифенолы и антоцианы, включающие антиоксидантную защиту и защищающие мозг от старения.

– Руккола, петрушка и чеснок останавливают воспалительные сигналы, блокируя молекулярные "выключатели" воспаления.

– Семена подсолнечника и оливковое масло питают клетки витамином Е и полезными жирами, стабилизируя мембраны.

– Лимонный сок добавляет витамина С для коллагена и упругости кожи.

