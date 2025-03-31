На Украину надвигается похолодание, возможен мокрый снег: сколько будет продолжаться

Апрель начнется относительно теплой погодой, однако уже в ближайшие дни ситуация изменится. На выходных в Украине ожидается понижение температуры, которое может держаться до 9 апреля.

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Об этом сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона. По ее словам, это похолодание, как ожидается 5-6 апреля, скорее всего, продержится до середины следующей недели.

"Это снижение, которое ожидаем в выходные, до 9 апреля, скорее всего, продержится, такие невысокие температурные показатели. И уже определенный сдвиг в более весенние температуры будет после 9 апреля", – сказала синоптик.

В начале апреля ожидается, что ночью температура будет колебаться в пределах 2-9 градусов тепла, а днем будет подниматься до +8...+15 градусов, в южных областях возможны более высокие показатели. Однако такая температура воздуха сохранится преимущественно со среды по пятницу, а также во вторник.

Уже в пятницу ожидается приход холодного фронта, который принесет осадки и понижение температуры. Наибольшее похолодание ощутят западные, северные и частично центральные регионы, где возможен даже мокрый снег.

"Также сегодня, завтра и послезавтра у нас еще будет дождь — от небольших до умеренных сегодня по некоторым восточным областям, даже и значительные осадки могут быть. Преимущественно это все дождь", – отметила Птуха.

Синоптик добавила, что с четверга-пятницы в Украине будет преобладать поле повышенного давления. Это означает, что будет больше ясных дней и меньше дождей.

"Пока не расслабляемся, потому что на выходных, по расчетам и прогнозам, которые есть на сегодня, на выходные ожидаем затек холодного воздуха с северо-запада. Преимущественно это касается западных и северных областей, частично центральных, ощутимо такое снижение температурных показателей. И иногда даже по западным и северным областям снова может в прогнозе фигурировать такое понятие, как мокрый снег", — пояснил представитель "Укргидрометцентра".

Она отметила, что наибольшее похолодание ожидается в западных и северных областях, а также частично в центре, в частности, в Черкасской области. Однако понижение температуры ощутят по всей Украине, хотя на юго-востоке оно будет менее значительным. В западных и северных регионах ночью возможные показатели близки к нулю, а днем температура останется плюсовой, но невысокой.

Относительно ветров, Птуха сообщила, что сейчас в Украине проходят атмосферные фронты, однако они не слишком активны и влияют на восточные и юго-восточные области. В четверг и пятницу ожидается затишье, что будет способствовать спокойной погоде. В то же время, риск накопления вредных веществ в приземном слое атмосферы остается минимальным.

По прогнозам, в пятницу вечером в страну начнет поступать холодный воздух с северо-запада, и уже в субботу западные и северные области ощутят его влияние. Также возможны туманы, которые могут восприниматься датчиками мониторинга как загрязнение воздуха, хотя на самом деле это природное явление.

Как сообщал OBOZ.UA, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в апреле 2025 года в Украине ожидается существенное повышение температуры воздуха и увеличение количества солнечных дней. В то же время, дожди будут выпадать преимущественно на Левобережье.

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