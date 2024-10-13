Похолодание и дожди: синоптики дали прогноз к началу недели в Украине. Карта

На следующей неделе в Украине ожидается прохладная погода. В первой половине недели в большинстве областей прогнозируются небольшие, иногда умеренные дожди.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Температура воздуха будет достаточно низкой, особенно ночью и утром.

В понедельник, 14 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью в большей части страны, кроме юга, возможны умеренные дожди, днем небольшие осадки ожидаются в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях, в других регионах без осадков. Температура ночью будет 3-8° тепла, днем 8-13°, на юге ночью 7-12°, днем 14-19°. Ветер западный, в восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с.

На высокогорье Карпат ночью возможен небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла.

Во вторник, 15 октября, ночью на севере и северо-западе Украины возможен небольшой дождь, а днем небольшие осадки ожидаются почти по всей стране, за исключением юго-восточных областей. Ветер будет западным и северо-западным, со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от +4 до +9 °С, днем от +9 до +15 °С; на юге и в Крыму ночью +6...+8°С, днем +15...+17°С.

В среду, 16 октября, в большинстве регионов прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди. Температура ночью составит +3...+8°С, днем +9...+13°С; на юге и в Крыму ночью +6...+8°С, днем +11...+13°С. Ветер будет северо-западным, 7-12 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшую ночь в Украине прогнозируют заморозки, которые станут настоящим сюрпризом для многих. По прогнозам синоптиков, в западных областях температура упадет до 0-3 градусов. В то же время 17, 18 и 19 октября заморозки могут охватить также северные и центральные области.

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