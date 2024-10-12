Ночью в Украине будут заморозки: Диденко назвала области, где похолодает

В ближайшую ночь в Украине прогнозируют заморозки, которые станут настоящим сюрпризом для многих. По прогнозам синоптиков, в западных областях температура упадет до 0-3 градусов.

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Об этом сообщила Наталья Диденко. "В ближайшую ночь в западных областях Украины ожидаются заморозки 0-3 градуса!" – говорится в сообщении.

На следующей неделе, 17, 18 и 19 октября, заморозки могут охватить также северные и центральные области.

Что касается погоды на 13 октября, то в Украине ожидается неустойчивая и неоднородная ситуация.

На Левобережье через атмосферный фронт прогнозируются дожди, которые местами будут сопровождаться грозами, тогда как на Правобережье ситуация будет менее дождливая, с возможными туманами, которые могут осложнить видимость для водителей. В конце дня осадки могут охватить Ровенскую и Львовскую.

Температура ночью на западе опустится до 0-3 градусов, в то время как в других регионах будет колебаться от +5 до +12 градусов. Днем ожидается +12 до +17 градусов, а в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и частично в Днепропетровской областях температура составит лишь +9… +13 градусов.

В Киеве ночью будет +8…+10 градусов, а днем +12…+14 градусов без существенных осадков. Заморозки в Киевской области возможны 17-18 октября.

В ГСЧС также сообщили, что в ночь с 13 октября на утро в западных областях ожидается туман с видимостью 200-500 метров (первый уровень опасности, желтый). В Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях возможны заморозки на поверхности почвы до 0-3° (первый уровень опасности, желтый).

Во Львовской, Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях прогнозируются сильные заморозки до 0-3° (второй уровень опасности, оранжевый).

Напомним, ночью 1 и 2 октября на Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы наблюдались заморозки в диапазоне от 0 до -3°C. Снижение температуры ощутили Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В западные регионы Украины после теплого сентября внезапно пришла зимняя погода. Снег выпал во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть более мягкой, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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