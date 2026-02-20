Похолодает до 15 градусов мороза: синоптики сказали, в какие регионы в пятницу вернется зима. Карта

Согласно последним прогнозам погоды, в Украине все сутки пятницы, 20 февраля, будет "облачно с прояснениями". Также на Закарпатье, Прикарпатье, в большинстве центральных, а днем и в восточных областях ожидаются "умеренные осадки " – то есть снегопады. Лишь в северных областях местами "небольшой снег". На дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, – гололедица.

Причем ощущение холода усилит довольно быстрый северо-западный ветер с порывами до 10 м/с. Такой прогноз на сутки предоставили в Укргидрометцентре.

Температура в стране

В пятницу в Украине, кроме юга и востока, все еще будет сохраняться мороз. Так, сегодня ночью будет 4-10° мороза, а в северной части – до минус 15°. Днем ожидается от минус 1 до минус 6°.

На Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью от 2° тепла до 4° мороза, а уже днем воздух прогреется до 1-7° тепла. А во временно оккупированном Крыму – и до плюс 12°.

Мороз в Киеве

На территории Киевщины и столицы, как и везде по стране, все сутки будет облачно с прояснениями.

Если по области местами возможен "небольшой снег", то в самом Киеве будет без осадков, обещают синоптики. Однако на дорогах сохранится гололедица.

Гололед сохраняеттемпература воздуха: по области сегодня ночью будет 10-15° мороза, а днем – до минус 6°. В самом Киеве ночью минус 10-12°, а днем 2-4° мороза.

Опасные явления

В связи со снегопадами на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается "значительная снеголавинная опасность"."Значительная" в данном случае – третьего, самого высокого уровня опасности.

Также синоптики предупреждают об "опасных гидрологических явлениях" 20 февраля.

В частности, в результате дальнейшего роста уровней воды, на реке Северский Донец в створах гидрологических постов Змиев и Изюм на Харьковщине ожидается выход воды на пойму, возможно частичное затопление линий связи и электрификации, пониженных участков сельскохозяйственных угодий и хозяйственных объектов в приречной зоне.

Вследствие увеличения сбросов воды с Александровской ГЭС, на участке Южного Буга с Александровке до Николаева включительно также ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,2 м над уровнями – с возможным выходом воды на пойму и пониженные прирусловые участки реки.

В обоих случаях это первый, "желтый" уровень опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, двумя днями ранее Землю накрыла мощная магнитная буря. И хотя потоки из корональной дыры Солнца ослабевают, до конца рабочей недели вероятность кратковременных геомагнитных колебаний уровня G1 сохраняется.

