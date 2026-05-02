Погиб в первом бою: в Полтаве попрощались с 20-летним защитником. Фото

В Полтаве попрощались с 20-летним военнослужащим Исмаилом Аскеровым Арисом Оглы. Парень имел азербайджанские корни, но родился и вырос в Украине. Несмотря на свой возраст, Исмаил решил стать на защиту родной для него страны и стал стрелком в штурмовом батальоне. А 18 апреля, в первом для себя бою воин погиб, это произошло на Покровском направлении.

У юного Героя дома остались родители, два родных брата и сестра. Печальную весть о гибели воина принес глава Полтавского офиса Совета азербайджанцев Украины Физули Ганбаров.

"Очень много азербайджанцев сегодня защищают Украину, почти 3000. И погибли более ста Героев-азербайджанцев, которые защищают страну. И он, как патриот, пошел защищать свое государство. Даже не сказал своему отцу, только сообщил одному брату. 15 апреля он звонил брату, сказал, что он едет воевать на передовую, а 18-го он погиб", – рассказал Физули Ганбаров.

Что известно о Герое

Иса родился в сентябре 2005 года в Харькове, но впоследствии домом для парня стала Полтава, куда его семья переехала, когда ему исполнилось 10 лет. Именно в Полтаве Иса окончил школу и получил образование.

" Был добрым, хорошим, порядочным парнем. Он был немножко с характером – молодежь, вы же понимаете. Патриотом был, улыбчивый был, юмор понимал, отзывчивый был. К сожалению, эта война забирает очень много таких молодых ребят. Это потеря не только для нас, азербайджанцев – для всей Украины", – считает дядя погибшего военного Аскеров Юсиф Расим Оглы.

Парень погиб 18 апреля 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Шевченко, что в Покровском районе Донецкой области. Этот район Донецкой области сейчас является одним из самых горячих точек фронта, где враг применяет массированные авиационные и артиллерийские удары.

Для юноши первый бой, к сожалению, стал последним.

"15-го поехал в горячую точку, а 18-го погиб возле Покровска. Нормальный пацан, скромный. Он родился в Украине, гражданин Украины, за Украину и погиб. Любил страну, любил друзей, друзья любили его тоже", – сказал отец погибшего Аскеров Арис Хасай Оглы.

Другие Герои страны

