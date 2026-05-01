'Вражеское железо оборвало жизнь': в Днепре погиб Герой из Кировоградской области. Фото

К сожалению, в войне с российскими захватчиками Украина теряет своих лучших сыновей. В конце апреля в Днепре погиб житель Кировоградщины, старший сержант ВСУ Андрей Тимурджи. Мужчине было 56 лет.

У защитника дома остались жена, сыновья, внуки, мама и сестра. Печальную весть о гибели еще одного Героя принесли местные власти.

"25 апреля 2026 года в городе Днепр смертоносное вражеское железо оборвало жизнь нашего земляка из Владимировки, старшего сержанта Тимурджи Андрея Петровича", – отметили в Петровском сельсовете. В Днепре уточнили, что воин погиб из-за удара крылатой ракетой по городу.

Что известно о Герое

Андрей Тимурджи родился в ноябре 1969 года, а начал трудовой путь разнорабочим в строительной бригаде местного совхоза. С 1988 по 1990 годы проходил срочную военную службу в пограничных войсках в Туркменистане, имел позывной "Саид".

После демобилизации работал слесарем на Желтоводском заводе "Электрон". В июне 1991 года женился. Впоследствии у супругов родились сыновья-близнецы. В 1995 году семья переехала в Кривой Рог, где мужчина и работал.

В январе 2022 года Андрей Тимурджи вышел на пенсию. Но уже в первые сутки полномасштабного вторжения, 24 февраля отправился добровольцем в ряды ВСУ.

Защитник был заместителем командира взвода, принимал непосредственное участие в контрнаступлении на Запорожском направлении. А с конца 2025 года, после отравления, продолжил службу в звании сержанта-менеджера в отделении 111 отдельной бригады Территориальной обороны.

Что рассказывают об Андрее Петровиче

"Андрей Тимурджи прошел настоящий ад войны. Участвовал в освобождении 14 населенных пунктов на Запорожском направлении. Воевал на Херсонском, Луганском и Донецком направлениях. Во время одного из боев в Донецкой области враг пытался уничтожить наших воинов ядовитым хлором. Мужественные защитники, среди которых был и Андрей Петрович, тогдаполучили тяжелые ожоги органов дыхания и не только", – рассказали в Петровском сельсовете.

Именно из-за этого отравления Андрей Петрович перешел в 111 бригаду ТрО, где "обеспечивал бригаду пополнением личного состава".

"Андрей Петрович всегда добросовестно и ответственно выполнял служебные обязанности, мечтал о победе, возвращении домой и возможности воспитывать внуков. Он был заботливым и любящим мужем и отцом, спокойным, уравновешенным, рассудительным и общительным человеком, верным другом и побратимом. Это был человек, чье достоинство крепче камня, а жизнь – это история о настоящем мужестве, которая не требует лишних слов", – рассказали о защитнике.

