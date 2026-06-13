В бою с вражеской ДРГ в Донецкой области погиб воин из Житомирской области. Фото

В Житомирской области навсегда прощаются с защитником Украины Александром Журавским. Он погиб в Донецкой области в перестрелке с вражеской диверсионно-разведывательной группой.

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Последний бой воин принял в августе 2024 года, с тех пор и до недавнего времени Александр считался пропавшим без вести. Трагическую новость сообщили в Барашевской территориальной громаде.

Что известно о Герое

О воине, отдавшем жизнь за Украину, в громаде рассказали не много.

Александр Журавский родился 28 октября 1990 года в Житомирской области. Проживал в поселке Яблунец Барашевской общины.

Родину мужчина защищал в должности пулеметчика механизированного батальона одной из воинских частей.

Связь с Александром прервалась 11 августа 2024 года. Тогда он выполнял боевое задание вблизи Зализного Бахмутского района Донецкой области.

Спустя почти два года неизвестности семья Героя получила подтверждение гибели Александра. Смерть он принял в стрелковом бою с вражеской ДРГ.

Сейчас Герой в последний раз возвращается домой – на щите. В субботу, 13 июня, с ним навсегда простятся в родном Яблунце.

Александру Журавскому навсегда останется 33 года.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно подтвердилась гибель Героя из Николаевской области, который считался пропавшим без вести с 2024 года. Артур Каричковский погиб в конце ноября в Донецкой области в возрасте 30 лет.

Также трагическая весть на днях пришла в Тернопольскую область: там прощаются с 26-летним воином Павлом Гунько. Жизнь защитника оборвалась 25 декабря прошлого года в Сумской области.

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