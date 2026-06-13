'Отдал жизнь за Родину': подтвердилась гибель Героя с Николаевщины, который считался пропавшим без вести с 2024 года. Фото

Николаевская область потеряла на войне против РФ еще одного защитника – подтвердилась гибель Артура Каричковского из Кривоозерской громады. Он долгое время считался пропавшим без вести, но теперь стало известно, что жизнь Героя оборвалась 20 ноября 2024 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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На момент гибели воину было 30 лет. Об этом сообщили на странице Кривоозерского поселкового совета в Facebook.

Что известно о Герое

Артур Сергеевич Каричковский родился в селе Мазурово. После окончания школы учился в Кривоозерском профессиональном аграрном лицее, где получил профессию водителя-электрика. Впоследствии он прошел срочную военную службу, после чего поступил в Харьковский университет, где учился на офицера.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, в марте 2022 года, Артур вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

"Он был одним из тех, кто сознательно выбрал путь защитника, мужественно защищал родную землю и отдал самое дорогое – свою жизнь, – за свободу и независимость Родины", – вспоминают в громаде.

В скорби по поводу гибели защитника остались мама Наталья Ивановна, отец Сергей Анатольевич, десятилетний сын Артем и брат Эдуард.

"Его имя навсегда будет вписано в историю борьбы за независимость Украины, а подвиг будет жить в памяти будущих поколений. Он останется примером мужества, чести, преданности воинскому долгу и безграничной любви к своему государству", – сказано в сообщении.

В поселковом совете добавили, что светлая память об Артуре навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, любил и уважал. Его самоотверженность, несокрушимость и верность Украине никогда не будут забыты.

О дате и времени похорон, а также формировании живого коридора будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб еще один воин из Тернопольщины – Павел Гунько. Последний бой он принял 25 декабря 2025 года в Сумской области. Герою навсегда останется 26 лет.

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