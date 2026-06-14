Почти полжизни посвятил службе: в бою за Украину погиб полицейский с Житомирщины Юрий Гулько. Фото

На войне против российских захватчиков погиб майор полиции Юрий Гулько из Житомирской области. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания на Донецком направлении.

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Полицейскому навсегда останется 42 года, почти половину из которых он посвятил службе в органах внутренних дел. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Что известно о погибшем защитнике

Почти два десятилетия своей жизни Юрий посвятил службе в полиции. Он начал свой путь в криминальной полиции, где завоевал уважение коллег как принципиальный, ответственный и преданный делу правоохранитель. Работал оперуполномоченным сектора криминальной полиции отделения полиции №1 (г. Малин) Коростенского районного управления полиции.

В июле 2024 года Юрий присоединился к стрелковому батальону полиции. Он выполнял боевые задания на самых горячих направлениях фронта, занимая должность командира взвода батальона полиции особого назначения. Правоохранитель мужественно защищал Родину от российского агрессора и отдал за Украину самое ценное.

"Для побратимов и коллег он навсегда останется человеком чести, сильным командиром, надежным товарищем и настоящим патриотом, который до последнего вздоха оставался верным Присяге и Украине", – сказано в сообщении.

Из-за войны, развязанной РФ, без любящего мужа осталась жена, без отца – 16-летний сын и 21-летняя дочь, без сына – родители.

"Руководство и личный состав Национальной полиции Украины выражают искренние соболезнования семье, друзьям, побратимам и коллегам погибшего. Светлая память мужественному воину и полицейскому, отдавшему свою жизнь за свободу и независимость Украины. Помним. Не забудем. Не простим. Вечная слава Герою", – отметили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области навсегда прощаются с защитником Украины Александром Журавским. Он погиб на Донетчине в стрелковом бою с вражеской ДРГ. Последний бой воин принял в августе 2024 года, с тех пор и до недавнего времени Александр считался пропавшим без вести.

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