Почему собака встречает вас с игрушкой в зубах: причина, которая растопит ваше сердце

Если у вас есть собака, вы, возможно, заметили, что ваш питомец любит приветствовать вас с чем-то во рту — часто это считается подарком от него из щедрости.

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Однако, как оказалось, когда ваша собака приветствует вас с чем-то во рту, это часто называют поведением вытеснения. Она так рада вас видеть, что хватает какой-то предмет, чтобы помочь себе справиться со всеми этими сильными эмоциями, пишет OBOZ.UA.

Поведение собак, которые приносят хозяевам свои любимые игрушки, чаще всего является проявлением привязанности и стремления к общению. Как отмечают специалисты, мотивы такого поведения могут быть разными.

Игривость

Во время отсутствия хозяев собаки обычно отдыхают или спят. А после возвращения людей домой животные часто испытывают сильное возбуждение, поэтому игра с игрушкой становится для них возможностью выплеснуть накопленную энергию и качественно провести время вместе.

Демонстрация игрушки

Собаки могут подбегать к хозяину с игрушкой во рту, активно виляя хвостом, но отступать, как только человек пытается её взять. В таких случаях животное, вероятно, просто показывает свою игрушку, чтобы привлечь внимание, получить похвалу и вызвать положительные эмоции у близких.

Способ отвлечения внимания

Игрушки являются эффективным инструментом для собак, которые чрезмерно возбуждаются, лают, прыгают или кусаются, когда кто-то входит в дверь. Для владельцев, стремящихся перенаправить такие всплески энергии, эта отвлекающая привычка животного может иметь решающее значение.

Желание сделать подарок

Собаки — стайные и социальные животные. Предоставление хозяину любимой игрушки может быть признаком симпатии и стремления к взаимодействию. Поскольку собаки склонны оберегать свои вещи, готовность делиться ими свидетельствует о том, что животное чувствует себя в безопасности и комфорте рядом с человеком.

Потребность в комфорте

Подобно детям, которые носят с собой утешительные одеяла или плюшевых мишек, некоторые собаки находят успокоение, когда держат свои игрушки при себе. Это помогает им чувствовать себя защищенными и спокойными.

Как писал OBOZ.UA, независимо от того, болен ли ваш пес и нуждается ли он в курсе антибиотиков, или ему поставили диагноз, требующий ежедневного приема таблеток, у вас могут возникнуть трудности с тем, как заставить щенка это делать. Как научить упрямую собаку принимать лекарства, читайте по ссылке.

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