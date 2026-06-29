Как научить упрямую собаку принимать лекарства: 5 лайфхаков

Независимо от того, болен ли ваш пес и нуждается ли он в курсе антибиотиков, или ему поставили диагноз, требующий ежедневного приема таблеток, у вас могут возникнуть трудности с тем, как заставить щенка действительно принимать лекарства, особенно если он немного упрямый.

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Конечно, вы, наверное, перепробовали все привычные уловки, например, спрятать лекарство в еде или кусочке сыра, но иногда этот подход просто не срабатывает. Вот пять полезных советов, как заставить вашу собаку принимать лекарства, пишет OBOZ.UA.

Мойте руки

Нюх собаки примерно в 10 000 раз сильнее вашего, поэтому, если запах таблетки останется на ваших руках, ваша собака может его почувствовать и с подозрением отнестись к тому, что вы пытаетесь ей дать.

Используйте специально разработанные лакомства

Это — лучший вариант для дачи таблеток, рекомендованный ветеринарами. Некоторые из них даже имеют встроенный мешочек и специальную текстуру, которая полностью обволакивает лекарство, маскируя запах и вкус таблетки, поэтому ваша собака никогда не почувствует, что она там.

Используйте приманку

Сначала предложите своей собаке простое лакомство, маскирующее таблетку, чтобы вызвать у нее интерес. Воспользуйтесь этим интересом, и как только она проглотит его, немедленно дайте ей вторую таблетку, содержащую лекарство.

Совмещайте это с прогулкой или игрой

Дайте собаке лекарство непосредственно перед долгожданным событием, таким как прогулка или прием пищи. Когда она в ожидании какого-то события, то, скорее всего, быстро проглотит лакомство, не рассматривая его.

Создайте положительную ассоциацию

Ведите себя точно так же, как вы делаете, давая им обычные, повседневные лакомства. Говорите спокойным и веселым голосом, избегайте смотреть на них, пока они жуют, и непринужденно отойдите. Всегда вознаграждайте собаку лакомством и похвалой, чтобы создать положительную ассоциацию со всем этим опытом.

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