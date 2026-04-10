Почему перловку нужно обязательно добавить в свой рацион: ответ от Светланы Фус

Перловка – один из лучших источников клетчатки среди круп. Но главное, что пищевые волокна в этой каше включают бета-глюкан – растворимое пищевое волокно, которое положительно влияет на иммунные клетки, снижает уровень глюкозы в крови, влияет на рост нормальной кишечной флоры, имеет пробиотический эффект, нормализует уровень холестерина и глюкозы в крови. Готовить из нее можно супы, каши, салаты.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, почему нужно добавить перловку в свой рацион и чем она полезна.

Чем полезна перловка

Перловка входит в число здоровых и полезных круп с высокой пищевой ценностью. Из нее можно готовить вкусные, сытные и полезные блюда. А доступная цена позволяет использовать ее достаточно часто на своем столе. Однако мы забываем об этом полезном продукте, она не так популярна, как гречка или овсянка, а зря.

Что в основе крупы

В основе перловой крупы – ячмень, очень древняя и ценная культура. Зерно ячменя содержит, помимо клетчатки, большое количество белка – около 15% в 100 г, для крупы это достаточно большой процент. Кроме этого в ней есть большой ассортимент минералов и витаминов – калий, кальций, железо, фосфор, медь, цинк, селен, витамины группы В,РР и Е.

Как правильно готовить кашу

Прежде всего, перед варкой каши, замочите ее – на стакан промытой перловой крупы возьмите литр воды и выдержите около 10-12 часов. Тогда каша варится быстро, сохраняя все свои полезные свойства и получится крупяная и вкусная. Чтобы получить рассыпчатую кашу, можно добавить немного растительного масла.

С чем есть перловку

Она прекрасно сочетается с мясными или рыбными блюдами в качестве гарнира. Перловку готовят с мясом, грибами, овощами, зеленью. Есть варианты блюда с фруктами или сухофруктами. А еще из перловки можно приготовить котлеты, супы, ризотто. Крупой фаршируют птицу. Перловку добавляют в фарш для голубцов.

