Почему отсрочка по уходу может не продлиться автоматически: подробное объяснение

Автоматическое продление отсрочки от мобилизации для военнообязанных, ухаживающих за людьми с инвалидностью, зависит от данных в государственных реестрах. Если система обнаружит другого потенциального опекуна, ошибки в персональных данных или отсутствие необходимой информации в базах, отсрочка может не продлиться автоматически.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. В ведомстве пояснили, что в таком случае военнообязанному придется подтвердить право на отсрочку через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Когда автоматическое продление отсрочки по уходу может не сработать

Для автоматического продления статуса должны сохраняться законные основания для отсрочки, а соответствующая информация должна быть актуальной и полной в государственных базах данных. Если реестры не смогут подтвердить необходимые сведения, система не продлит отсрочку.

В частности, в реестрах должен быть указан РНОКПП человека, нуждающегося в уходе. Этот десятизначный налоговый номер используется для идентификации лица в государственных информационных системах.

Кроме того, электронная система проверяет актуальность данных об инвалидности. Сведения о соответствующем статусе должны быть подтверждены в базах Пенсионного фонда Украины или в Единой информационной системе социальной сферы.

Одной из причин, по которой автоматическое продление может не состояться, является обнаружение другого потенциального лица, осуществляющего уход. В таком случае система может не подтвердить право именно этого человека на отсрочку.

Проблемы также могут возникнуть из-за расхождений в персональных данных— в частности, в фамилии, имени, отчестве, дате рождения или РНОКПП. Кроме того, система может не подтвердить родственные связи или сам факт осуществления ухода.

Что касается военнообязанных, самостоятельно воспитывающих ребенка, основанием для отказа в автоматическом продлении может стать отсутствие необходимых сведений в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан.

Что делать, если отсрочка не была продлена

Если основания для отсрочки сохраняются, но автоматического продления не произошло, военнообязанный должен лично обратиться в ЦНАП.

Там необходимо предоставить необходимые документы, подтверждающие право на отсрочку. После проверки соответствующих данных право на отсрочку может быть подтверждено в установленном порядке.

Напомним, военнообязанных и резервистов по достижении предельного возраста пребывания в запасе теперь будут автоматически исключать из воинского учета в реестре "Оберег". Лично обращаться в ТЦК и СП для этого не нужно, а соответствующая информация появится в приложении "Резерв+".

Как писал OBOZ.UA, часть забронированных работников в Украине может лишиться отсрочки в сентябре из-за обновления требований к бронированию. В частности, для отдельных категорий с 1 сентября действует новое требование относительно минимальной зарплаты — 25 941 грн до уплаты налогов.

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