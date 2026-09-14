Львов соединят с Польшей: украинцам рассказали о новом масштабном "большом строительстве"

В Украине планируют проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) от польской границе до Львова. Ожидается, что стоимость проекта достигнет 10 млрд евро.

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Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. Он отметил: решение о прокладке евроколеи в Украине было принято на уровне ЕС и руководства страны.

"Это ответственно, что Львов должен взять на себя эту функцию. Рад, что принято решение, что эти поезда будут доходить именно до львовского вокзала", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в Кабмине ранее сообщали, что работы по созданию евроколеи продлятся до апреля-июня 2027 года. А в Министерстве финансов отмечали, что в будущем евроколею планируют проложить еще до 2 городов на западе страны. Ими являются:

Черновцы.

Луцк.

"В среднесрочной перспективе евроколея должна появиться также в Черновцах и Луцке. Реализация этих проектов планируется в рамках Connecting Europe Facility (CEF), которая покрывает 50% стоимости расходов", – говорилось в сообщении.

Что хотят построить в обход России

В свою очередь, телеком-оператор Vodafone Украина готовится к строительству подземного дата-центра. Создавать его планируют в сочетании с проектом Kardesa – подводной волоконно-оптической кабельной системой, которая будет прокладываться по Черному морю. Ожидается, что она пойдет в обход России и соединит страну с Болгарией, Турцией и Грузией.

Проект подземного дата-центра, сообщается, уже получил сертификацию Tier III – при чем, как на этапе проектирования, так и для предстоящей операционной деятельности. А это подтверждает его соответствие:

высоким международным стандартам надежности;

непрерывности работы.

В свою очередь, на Правительственном портале ранее отмечали, что строительство подводной сети должно принести Украине ряд выгод. В частности:

Повышение транзитного потенциала.

Реализация проекта сделает страну "ключевым транзитным звеном между Европой и Азией".

Создание новых рабочих мест.

По ожиданиям, он будет стимулировать развитие инфраструктуры дата-центров, точек обмена трафиком и цифровой экономики.

"Это будет способствовать привлечению инвестиций и создаст новые рабочие места, особенно для инженеров, проектных менеджеров и IT-специалистов", – объяснили на Правительственном портале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в новостройках Украины укрытия станут обязательной частью проекта – без защитных сооружений новые жилые дома и ряд других объектов не смогут соответствовать новым требованиям безопасности.

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