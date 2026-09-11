Не нужно идти в ТЦК: в каком случае снятие с воинского учета будет происходить автоматически

Военнообязанных и резервистов, достигших предельного возраста пребывания в запасе, теперь будут автоматически исключать из воинского учета в реестре "Оберег". Лично обращаться в ТЦК и СП для этого больше не нужно, а информация об изменении статуса появится в приложении "Резерв+".

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Ежедневно реестр "Оберег" будет проверять дату рождения и воинское звание человека, чтобы автоматически определить, достиг ли он предельного возраста пребывания в запасе.

Кого будут исключать из воинского учета автоматически

Предельный возраст пребывания в запасе зависит от воинского звания:

60 лет — для большинства военнообязанных и резервистов;

65 лет — для лиц с воинскими званиями высшего офицерского состава.

К высшему офицерскому составу относятся бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал. Среди корабельных званий это коммодор, контрадмирал, вице-адмирал и адмирал.

Ежедневно "Оберег" автоматически проверяет данные военнообязанных и резервистов. Если человек достиг 60 или 65 лет в соответствии со своим званием, а информация об этом звании есть в реестре, его автоматически исключат из воинского учета.

При этом отсрочка или бронирование, действовавшие на этот момент, также автоматически отменяются. После исключения из воинского учета они больше не нужны.

Как узнать об исключении

После изменения статуса "Резерв+" отправит соответствующее уведомление. Затем необходимо обновить военно-учетный документ в приложении — в разделе "Резерв ID" появится статус "Исключен".

Что делать, если статус не изменился после достижения предельного возраста

Если человеку уже исполнилось 60 лет, а для высшего офицерского состава — 65, но в "Резерв+" по-прежнему указан статус "На учете", Минобороны рекомендует сначала повторно авторизоваться в приложении и обновить военно-учетный документ.

Если после этого статус не изменился, придется обратиться в ТЦК и СП. Там должны проверить, правильно ли в реестре "Оберег" указаны дата рождения и воинское звание, ведь именно эти данные определяют, сработает ли автоматическое исключение.

Что будет с нарушениями военного учета

Автоматическое исключение по возрасту не отменяет нарушений правил воинского учета, которые были зафиксированы ранее. Если человек нарушил правила до достижения предельного возраста, этот вопрос придется урегулировать отдельно даже после исключения из воинского учета.

Часть штрафов можно оплатить онлайн через "Резерв+". Для этого нужно открыть раздел "Штрафы онлайн", подать заявление о признании нарушения, дождаться постановления ТЦК и СП и после этого оплатить штраф.

Если зафиксировано несколько нарушений, каждое из них необходимо урегулировать отдельно. Если онлайн-способ для конкретного нарушения недоступен, необходимо обратиться в ТЦК и СП.

Отдельно Минобороны отмечает, что вопрос о неявке по мобилизационному распоряжению можно решить только через ТЦК и СП. Если из-за нарушения правил воинского учета ТЦК и СП уже обратились в Национальную полицию, это обращение не прекращается автоматически после исключения человека из воинского учета – нарушение все равно нужно урегулировать.

Как сообщал OBOZ.UA, военные, ушедшие в СЗЧ за границей, также могут воспользоваться упрощенной процедурой возвращения на службу. Для этого нужно подать рапорт через приложение "Армия+" и выбрать новую воинскую часть из списка доступных подразделений.

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