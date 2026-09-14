«Надеемся»: Сикорский заявил, что Польша не будет блокировать открытие переговорных кластеров для Украины

Польша не будет препятствовать открытию переговорных кластеров в рамках процесса вступления Украины в Европейский Союз. В то же время их открытие не будет означать автоматического скорого завершения переговоров по соответствующим направлениям.

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Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, сообщает "Европейская правда". Он отметил, что процесс вступления Украины в ЕС будет непростым, как в свое время был сложен и путь Польши к членству в Союзе.

Польша не будет блокировать открытие кластеров

По словам Сикорского, позиция Варшавы заключается в том, чтобы не препятствовать Украине в переходе к следующим этапам переговоров. В то же время он обратил внимание, что открытие переговорных кластеров и их дальнейшее закрытие являются разными этапами процесса.

"Польша не будет блокировать открытие переговорных кластеров. Это не означает, что их закрытие произойдет быстро, но Украина, по мнению Еврокомиссии, уже готова к переговорам", — сказал глава польского МИД.

Украина может получить доступ к единому рынку ЕС

Отдельно польский министр выразил надежду на дальнейшее выполнение Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. Речь идет, в частности, о завершении процесса внедрения договоренностей относительно углубленной зоны свободной торговли.

"Кроме того, мы надеемся, что Украина завершит процесс внедрения Соглашения об ассоциации, в частности, соглашения об углубленной зоне свободной торговли. Вы сможете войти в единый рынок ещё до вступления в ЕС", – добавил Сикорский.

Напомним, 22 июля Венгрия во второй раз заблокировала утверждение результатов скрининга двух переговорных кластеров для Украины и Молдовы. Речь идет о кластере №2 "Внутренний рынок" и кластере №3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Венгрия связывает дальнейшее продвижение Украины на пути к вступлению в ЕС с выполнением договоренностей относительно прав венгерского национального меньшинства. В Будапеште подчеркивают, что Киев должен выполнить взятые на себя обязательства.

Как писал OBOZ.UA, 15 июня Украина и ЕС открыли первый переговорный кластер "Основы". Он охватывает, в частности, вопросы судебной системы, верховенства права, государственных закупок, статистики и финансового контроля.

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