Некоторые украинцы могут лишиться бронирования в сентябре: кто рискует остаться без отсрочки

С 1 сентября 2026 года для части работников, находящихся под резервированием, порог заработной платы повышается до 25 941 грн в месяц до уплаты налогов, поэтому люди с более низким доходом могут столкнуться с проблемами при сохранении резервирования. В то же время новое требование предусматривает исключения для государственных и коммунальных предприятий, а также предприятий на территориях боевых действий, а право на бронирование также зависит от статуса работодателя и правильности военно-учетных данных.

Видео дня

Из-за этого некоторые украинцы могут столкнуться с потерей брони. OBOZ.UA со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета министров Украины разобрался, кто имеет право на бронирование, какие требования вступят в силу с сентября и кому стоит проверить свой статус.

От чего зависит сохранение рабочего места при мобилизации

Бронирование не предоставляется автоматически только на основании профессии или должности работника. Одним из ключевых факторов является статус предприятия или учреждения, где работает военнообязанный.

Основные правила бронирования определены постановлением Кабинета министров № 76 от 27 января 2023 года. Согласно установленному порядку, право на бронирование могут иметь работники предприятий, учреждений и организаций, соответствующих определенным критериям.

В частности, речь идет о предприятиях, признанных критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, а также критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. То есть для получения бронирования важно не только то, где именно работает человек, но и имеет ли его работодатель соответствующий статус и право подавать заявки на бронирование работников.

Кто ещё может получить отсрочку

Законодательство предусматривает несколько категорий работников государственного сектора и других учреждений, которые могут быть забронированы. В частности, речь идет об отдельных государственных служащих категорий "Б" и "В". Также бронирование может касаться работников и сотрудников:

Национальной полиции;

Национального антикоррупционного бюро Украины;

Государственного бюро расследований;

Бюро экономической безопасности;

прокуратуры;

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

Государственной уголовно-исполнительной службы;

Службы судебной охраны;

судов и органов досудебного расследования;

патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Отдельные правила действуют для сотрудников международных организаций и гуманитарной сферы. Право на бронирование могут иметь военнообязанные, работающие в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, соответствующих международных и неправительственных организациях.

Также к отдельной категории относятся сотрудники Общества Красного Креста Украины, украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты при поддержке международных партнеров, а также определенных гуманитарных организаций и операторов противоминной деятельности.

Однако само по себе трудоустройство в одной из таких структур ещё не означает автоматического получения брони. Организация должна иметь соответствующее право, а конкретного работника должны включить в список на бронирование.

Что изменится с 1 сентября

Самое важное изменение, вступающее в силу в сентябре, касается порога заработной платы для забронированных работников. С 1 сентября требование к минимальной заработной плате для соответствующей категории работников повышается с 2,5 до трех минимальных заработных плат.

Согласно приведенным правилам, это составляет 25 941 грн в месяц до уплаты налогов. Таким образом, работодателям, которые бронируют работников, необходимо учитывать новый порог.

Если заработная плата работника не соответствует установленному требованию, это может повлиять на возможность его бронирования или на сохранение уже предоставленной отсрочки. Именно поэтому работникам, имеющим бронирование, стоит проверить, соответствуют ли их условия трудоустройства новым требованиям.

В то же время новое правило распространяется не на всех работодателей. Предусмотрены исключения для предприятий, расположенных на территориях боевых действий, а также для государственных и коммунальных предприятий.

Для таких работодателей повышение зарплатного порога не применяется на общих условиях. Поэтому прежде чем делать вывод о возможной потере бронирования, нужно учитывать статус конкретного предприятия и территорию, на которой оно работает.

В каких случаях могут отказать в бронировании

Помимо требования к размеру зарплаты, существуют и другие основания, по которым работник может не получить отсрочку от призыва. Проблемы могут возникнуть, если человек не состоит на воинском учете или информация о нем не подтверждается в соответствующем реестре.

Также основанием для отказа может стать ситуация, когда работодатель не имеет права на бронирование или утратил статус, дающий ему такую возможность. Еще один фактор — превышение установленной квоты бронирования.

Отказ возможен и в том случае, если сам работник не соответствует установленным требованиям или если в документах содержатся неверные или устаревшие сведения о его трудоустройстве или воинском учете. Поэтому бронирование зависит сразу от нескольких факторов, а не только от размера зарплаты.

Почему важно проверить данные воинского учета

Для оформления бронирования работодатель использует данные работника, которые должны соответствовать информации военного учета. Если в реестрах есть ошибки, устаревшие сведения или человек вообще не состоит на военном учете, это может стать проблемой при оформлении бронирования.

Военнообязанным работникам следует убедиться, что их данные актуальны. Особенно это важно для тех, кто недавно менял место работы, персональные данные, адрес проживания или другие сведения, которые могут быть связаны с воинским учетом.

Сам факт изменения зарплатного порога не означает автоматической потери бронирования всеми работниками. Прежде всего необходимо учитывать категорию работодателя, его статус, соответствие требованиям для бронирования и установленные исключения.

В то же время для работников предприятий, на которые распространяется новый зарплатный критерий, уровень дохода становится одним из важных факторов для сохранения соответствующего статуса. Поэтому работодателям следует заблаговременно проверить списки забронированных работников и убедиться, что они соответствуют действующим требованиям.

Кого не бронируют

Важно также различать право на отсрочку от мобилизации и непосредственно бронь. Существуют категории граждан, которые в соответствии с законодательством вообще не подлежат призыву во время мобилизации. Для таких военнообязанных бронирование не является необходимым механизмом, ведь у них есть другое законное основание для освобождения от призыва.

В частности, соответствующие правила касаются военнообязанных, состоящих на учете в Службе безопасности Украины и разведывательных органах. Поэтому статус человека и основание, на котором он имеет право не быть призванным, имеют принципиальное значение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, потеря отсрочки или бронирования от мобилизации кардинально меняет статус военнообязанного. В случае отмены бронирования военнообязанному чаще всего направляется повестка обычной почтой или через электронную систему.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!