Подозрения, выдвинутые генеральным прокурором в адрес руководства НАБУ, имеют лишь одну причину: отсутствие в Украине права и непонимание его ценности нашими властями.

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По сути, это очередной этап кабинетного противостояния между правоохранительными органами: с одной стороны – теми, которые контролируются Офисом Президента, а с другой – теми, на которые ОП не оказывает существенного влияния.

В нормальной, здоровой системе такая формулировка вопроса была бы невозможна. Для нормального функционирования страны все правоохранительные органы должны быть независимыми, а законность их действий должна контролировать независимый суд.

На практике в независимость суда не верят сами правоохранители. Именно это и позволяет им игнорировать закон.

Пока неизвестно, есть ли у Генеральной прокуратуры реальные основания для возбуждения уголовного дела против руководства НАБУ. С юридической точки зрения подписание подозрения означает, что расследование дела вышло на финальную стадию, а следователь видит достаточные основания для обвинения.

Сегодняшний пост Зеленского фактически означает, что он сам не верит не только генеральному прокурору, которого сам назначил на эту должность, но и Генеральной прокуратуре, которая расследовала дело против НАБУ. И, в конечном счете, – всей правоохранительной системе, которая может свободно использоваться в качестве политического инструмента.

Независимые суды, прокуратура и следствие – это единственный шанс превратить страну в правовое государство. Но непонятно, как можно ожидать положительных изменений в управлении страной, когда власть не осознает, что по-настоящему независимые суды и прокуратура являются залогом выживания каждого из них.