В Украине приостановил работу один из крупнейших производителей плитки и сантехники: когда может возобновить работу

Один из крупнейших в Украине производителей керамики и сантехники, компания "Cersanit" из Звягиля, полностью приостановила свою работу как минимум на полгода. Причиной стал российский удар, нанесенный в ночь на 12 сентября.

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Об этом сообщили в самой компании Cersanit Invest. Отмечается, что, несмотря на существенные повреждения производственных объектов, все работники, находившиеся в момент атаки на территории завода, были благополучно эвакуированы, поэтому никто не погиб.

Впрочем, удар реактивными дронами нанёс предприятию серьёзный ущерб – в частности, были повреждены ключевые элементы производственного цикла керамической плитки. Поэтому возобновление производства и его дальнейшее функционирование невозможны.

"В настоящее время проводится подробная оценка масштабов разрушений и связанных с ними убытков. На основании предварительной оценки Cersanit предполагает, что восстановление производственных мощностей завода займет не менее шести месяцев", – подчеркнули в компании.

В компании заверили, что приоритетом Cersanit остается безопасность работников и обеспечение охраны территории предприятия.

Россия сосредоточилась на ударах по украинскому бизнесу

По данным премьер-министра Сергея Корецкого, в результате обстрелов государственный бюджет Украины может недополучить около 70 млрд грн. На этом фоне ответственные ведомства совместно с ритейлерами и логистическими компаниями уже готовят децентрализацию логистики по примеру энергетики. Правительство также договаривается со странами-соседями о гибкой и быстрой системе пересечения границы.

Кроме того, в бюджет может быть заложена отдельная статья (предварительно в размере 1 миллиарда долларов) для страхования военных рисков. Киев надеется, что международные партнеры увеличат эту сумму.

"Цель – сформировать резерв, который будет покрывать 40–50 % убытков от атак. Главное – это максимально упрощенная процедура и быстрая реакция", – отметил премьер.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал о российском ударе по складским помещениям компании "Импорт-Офис Украина" – одного из ведущих поставщиков канцтоваров, товаров для творчества и офисных принадлежностей в Украине. В результате атаки РФ сгорели склады украинских брендов Buromax, Zibi и Buroclean.

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