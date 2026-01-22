Почему нельзя медлить с продлением отсрочки: адвокат дала объяснение

В Украине действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанным, которые стремятся сохранить отсрочку, следует не ждать завершения срока ее действия и подать соответствующие документы до 2 февраля 2026 года.

Видео дня

Своевременное обращение позволяет избежать риска попасть под мобилизацию между двумя указами о продлении военного положения. Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко на сайте Kadroland.

Мужчинам не стоит медлить с оформлением отсрочки

14 января Верховная Рада уже утвердила указ президента Владимира Зеленского, и мобилизацию официально продлят с 3 февраля 2026 года. У многих мужчин возникает вопрос, когда следует обращаться в ЦНАП для оформления отсрочки.

Постановление Кабмина №560 не детализирует процедуру продления отсрочки по заявлению, и хотя часто это происходит автоматически, система может дать сбой. В случае непрохождения автоматического продления придется оформлять все с нуля, что отнимает время.

Наибольшая опасность заключается в промежутке между окончанием предыдущей отсрочки и получением новой, если обратиться после 2 февраля, гражданина могут законно мобилизовать. Поэтому адвокат советует подавать документы уже сейчас, ведь юридических препятствий для этого нет.

Следует учесть, что некоторые ТЦК могут отказывать в приеме заявлений до 2 февраля, ссылаясь на действие предыдущей отсрочки. В таком случае рекомендуется настаивать на своем или повторно подавать документы через короткий промежуток времени.

Для визита в ЦНАП следует иметь при себе:

– паспорт и идентификационный код;

– военно-учетный документ (бумажный или электронный);

– полный пакет справок, подтверждающих право на отсрочку.

Напомним, в 2026 году мужчины, имеющие инвалидность, как и раньше, не подлежат мобилизации. Исключения возможны только в случае потери статуса инвалидности или добровольного поступления на военную службу.

Как писал OBOZ.UA, пока в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, действуют и ограничения на выезд военнообязанных мужчин за границу. Однако закон предусматривает исключения для лиц с инвалидностью и отдельных категорий граждан, которые их сопровождают.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!