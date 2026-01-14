В Украине продлили военное положение и мобилизацию: названы сроки

В Украине еще на 90 дней – до начала мая – продлили военное положение и общую мобилизацию. Оба решения поддержали более 300 депутатов Верховной Рады.

Подробности сообщает OBOZ.UA. Законопроекты в парламент 12 января внес президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке поддержал внесенные в очередной раз на утверждение парламента указы о продлении военного положения и мобилизации №14367 и №14366 соответственно. Решение поддержали все члены комитета единогласно.

Что известно

Депутаты большинством голосов поддержали внесенный главой государства законопроект о продлении правового режима военного положения (№14366).

В частности, как сообщил нардеп Ярослав Железняк, за это проголосовали 333 народных избранника.

Также нардепы 312 голосами поддержали законопроект №14367, которым продлена всеобщая мобилизация.

Согласно решению ВРУ, военное положение и общую мобилизацию продлили еще на 90 дней – до 4 мая, учитывая то, что действующие сроки истекают 3 февраля.

Это было уже 18-е голосование по указанным вопросам за время полномасштабной агрессии РФ против Украины.

На очереди – подписание законов председателем ВРУ Русланом Стефанчуком и главой государства.

