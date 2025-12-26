Почему фикус Бенджамина сбрасывает листья: как правильно ухаживать

Фикус Бенджамина – один из главных фаворитов у тех любителей комнатных растений, которые имеют достаточно площади, чтобы вырастить действительно большое дерево. Впрочем, он может иметь и компактные размеры, сохраняя при этом свою декоративность.

И хотя уход за растением в целом довольно прост, все же даже оно может чувствовать себя не очень хорошо и сбрасывать из-за этого листья. Как решить эту проблему, рассказало издание Interia Kobieta.

Прежде всего нужно учесть, что фикус Бенджамина происходит из тропических регионов Индии, Китая и Юго-Восточной Азии в целом. А значит для процветания ему нужен соответствующий микроклимат – теплый и довольно влажный.

При этом важно учитывать, что он довольно чувствительное растение и плохо переносит изменения условий содержания. Поэтому, если ваш фикус начал сбрасывать листья, вспомните, не переставляли ли вы его в последнее время? Ведь именно такой может быть реакция цветка на "переезд".

Если вы только приобрели себе фикус Бенджамина, сразу обратите внимание на его требования, чтобы выбрать для растения оптимальное местоположение. Лучше всего он чувствует себя в светлом месте с большим количеством рассеянных солнечных лучей. Прямое солнце может вызвать ожоги на листьях и, соответственно, их дальнейшее сбрасывание. Поэтому оптимальным выбором станет место возле окна, выходящего на восток или запад.

Также растению лучше обеспечить как можно более стабильную температуру. Она должна составлять около 20-25 градусов Цельсия летом и не опускаться ниже 18 градусов Цельсия зимой. Сквозняки, резкие изменения температуры и холодные подоконники — это то, что растение категорически не терпит.

Полив фикуса Бенджамина должен быть умеренным. Почва не должна быть переувлажненной, но также не стоит допускать ее полного пересыхания. Поливайте вазон лишь тогда, когда верхний слой земли немного подсохнет. Средняя частота внесения воды для растения составляет два раза в неделю летом и раз в 10 дней зимой. Однако может варьироваться в зависимости от конкретных условий.

Сезон отопления может стать для растения вызовом. Тепло, исходящее от радиаторов, хоть и создает благоприятный для фикуса Бенджамина температурный режим, но при этом пересушивает воздух. Поэтому поставьте возле горшка увлажнитель или как можно чаще опрыскивайте листья вашего фикуса. И не забывайте очищать его от пыли, чтобы улучшить ему дыхание. Это тоже поможет сохранить крону растения пышной и предотвратить сбрасывание с него листьев.

