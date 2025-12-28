Отдал жизнь за свободу и будущее Украины: на фронте погиб воин с Тернопольщины. Фото

За независимость и будущее Украины отдал свою жизнь еще один воин с Тернопольщины – Дмитрий Пилипюк. Последний бой он принял в районе Волчанска на Харьковщине в начале июля 2025 года.

Долгие месяцы защитник считался пропавшим без вести, а в конце декабря Герой наконец возвращается домой – в последний раз. О потере рассказали в Подволчиском поселковом совете.

Что известно о Герое

Родился Дмитрий Пилипюк в 1993 году. Жил в селе Хмелиска Подволочиской общины.

Украину от российских захватчиков он защищал в рядах 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады. Вместе с побратимами участвовал в боях на севере Харьковщины. Там, в районе Волчанска, 4 июля этого года Дмитрий и принял свой последний бой.

В течение долгих месяцев родные Героя жили надеждой, что он жив: с начала июля Дмитрий Пилипюк считался пропавшим без вести. Но недавно семья получила подтверждение гибели воина. А громада готовится встречать защитника на щите.

"Дмитрий отдал свою жизнь, защищая независимость, свободу и будущее Украины. Его подвиг навсегда останется в памяти громады. Выражаем искренние соболезнования родным и всей семье погибшего Защитника. Разделяем вашу боль и склоняем головы в глубокой скорби. Вечная память и слава Герою", – отметили в Подволочиском поселковом совете.

Встречать кортеж с телом воина будут в 13:30 в воскресенье, 28 декабря, в Подволочиске.

"После общей молитвы траурный кортеж отправится в село Хмелиска, где в доме военнослужащего будет отслужена заупокойная панихида. Похороны — в понедельник, 29 декабря, в 11:00; во дворе дома, в местном храме; захоронение — на сельском кладбище, рядом с погибшими Героями. Просим жителей общины достойно встретить Защитника", – обратились к жителям громады в Подволочиском поселковом совете.

