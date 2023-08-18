Как перевести на украинский 'невзначай': варианты, которые звучат гораздо лучше

Украинский язык очень благозвучный и богатый. На одно русское слово можно найти около десятка украинских синонимов и соответствий.

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Это, например, касается слова "невзначай". Казалось бы, сделать правильный перевод довольно сложно, ведь это слово можно встретить даже у классиков литературы. Как будет на украинском "невзначай" – читайте в материале OBOZREVATEL.

Ни в одном украинском словаре вы не найдете слово "невзначай". Однако есть много вариантов перевода:

ненароком;

несподівано;

зненацька;

раптово;

випадково;

ненавмисно;

мимохіть;

без певного наміру тощо.

Словом "невзначай" обозначают действие, которое выполнено неумышленно, без определенного намерения или цели. К примеру:

Випадково озирнувшись, я помітив біля дерева дивну тінь.

Він ненавмисно зачепив глечик з молоком.

Зненацька здійнявся вітер, і на поле впали перші краплі дощу.

Федько ще довго вибачався, бо ненароком розбив мамину улюблену вазу.

"Назначай" также можно интерпретировать как "неосторожно, опрометчиво, не желая причинить вред или что-то неприятное".

Российское устойчивое выражение "он только разве невзначай правду молвит" языковеды переводят на украинский как "він хіба помилившись (хіба помилиться та) правду скаже".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что личность мужского пола на украинском языке называют "чоловіком", однако часто можно услышать фразы типа: "мужчина, передайте за проїзд". Правильно ли использовать такие обращения – читайте в материале.

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