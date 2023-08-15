Сколько слов в украинском языке: количество шокирует

Объем слов в украинском языке может составлять более миллиона слов. К такому выводу пришли ученые, проанализировав современный толковый словарь и "Украинский лексикон конца XVIII-начала XXI века".

Видео дня

Подробности сообщили специалисты Института украинского языка Национальной академии наук. Вместе с тем, если исключить флексии и устаревшие термины и рассматривать только четкие и отдельные слова, современный украинский язык имеет около 256 тысяч слов.

Естественно, сделать точные подсчеты в этом вопросе невозможно, однако, согласно последним исследованиям НАН, в украинском лексиконе почти на две трети больше слов, чем полагали раньше.

"Толковый словарь украинского языка содержит 165 тысяч слов, тогда как в "Украинском лексиконе конца XVIII-начала XXI вв.: словарь-индекс в 3-х томах" приведено около 300 тысяч слов.

По словам лингвистов и языковедов, все словари опираются на источниковую основу и имеют четкие критерии отбора слов из текстов.

Если принимать во внимание говоры, диалекты, словари профессиональных терминов, исторические и терминологические словари, то объем лексикона достигнет миллиона слов. Язык очень гибок и на практике всегда есть слова, которые не попали ни в один словарь.

То, что украинский язык очень близок к русскому – только миф. По лексике похожими на украинский являются белорусский (84%), польский (70%) и сербский (68%) языки. Языковеды также сравнили фонетику и грамматику и пришли к выводу, что наш язык имеет 22-29 общих черт с белорусским, польским, чешским и словацким языками и только 11 – с русским.

Специалисты отметили, что, анализируя наиболее часто используемые четкие и отдельные слова, можно сделать вывод, что украинский язык насчитывает около 134 000 таких слов. Французский, для сравнения, имеет менее 100 000 слов, немецкий – примерно 200 000, тогда как английский – более 250 000 слов. Отмечаем, что эти подсчеты очень условны, на самом деле лексикон этих языков значительно больше.

Кстати, первые слова на украинском написал византийский историк Приск Панийский в 448 году. Это были слова "мед" и "страва".

Больше слов в украинском начинается на букву "п", а меньше всего - на "ф".

Различные данные свидетельствуют, что украинский занимает 25 или 32 место по количеству носителей. Для примерно 37 миллионов человек украинский язык является родным, а более 45 миллионов свободно им владеют.

Кстати, в разных регионах Украины есть свои интересные слова. Что такое мацур, погар, цимборка и сеянка и какие еще необычные слова используют в разных областях – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли использовать "спасибо" вместо "спасибо".

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.