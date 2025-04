'Я не чувствовал страха': первый украинский журналист побывал в Антарктиде и рассказал о жизни полярников, местных животных и опасности пролива Дрейка

Журналист Геннадий Куркинс (псевдоним Геннадий Куркин, Henry Keen) – гражданин Литвы, ведущий проектов UATV.Q&A, Talk For more, Wrap-up на каналах государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" – FREEДОМ, UATV.English, The Gaze.

Приехал в Украину в начале полномасштабного вторжения России как волонтер, привозил лекарства и машины скорой помощи для детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая пострадала от вражеского удара. Впоследствии начал работать на каналах украинского иновещания, доносит иностранцам правду о войне диктатора Путина против нашей страны.

Куркинс стал первым украинским журналистом, который совершил переход в Антарктиду на борту научно-исследовательского судна "Ноосфера", посетил полярную станцию "Академик Вернадский", где работал над документальным фильмом-экспедицией "Воины науки".

В интервью OBOZ.UA он рассказал об особенностях быта полярников, их досуге, арктических животных и о том, какие сувениры привез домой.

– Вы стали первым журналистом, побывавшим в Антарктиде. Какими были ваши первые мысли, когда сошли с корабля? Не было ли желания сразу вернуться?

– Я точно не первый украинский журналист в Антарктиде. В 2017 году в Антарктиде работал мой коллега, журналист, военный Саша Махов. В мае 2022 года он погиб в бою с российскими оккупантами под Изюмом. Его памяти посвящен наш фильм. Но я первый журналист, совершивший путешествие к ледяному континенту на ледоколе "Ноосфера". Причем это было уникальное путешествие: с самого фронта в Украине до Антарктиды и обратно. Единственная мысль, которая не оставляла меня, – снимать все. Это не совсем верно с точки зрения документалистики, но вполне естественно с человеческой точки зрения.

Попасть в столь отдаленное и закрытое место – огромная удача. Мне реально повезло, что идея украинского иновещания снять фильм, показывающий иностранцам, что Украина развивает науку даже во время войны, нашла отклик в НАНЦ (Национальный антарктический научный центр. – Ред.). В конце концов, мы сняли более ста часов материала. И настоящим испытанием для режиссера редактора и режиссера монтажа стала задача сократить его до 90 минут, которые длится фильм. Это была невероятно сложная работа, ведь каждый кадр имел свою ценность и эксклюзивность.

– Чего больше всего не хватает в Антарктиде (хорошего кофе или Wi-Fi)?

– Времени. Времени для исследования, для работы. Времени всегда не хватает. Вероятно, нашим ученым не хватает и определенного специализированного оборудования, ведь, зная ученых, такого оборудования всегда мало. В бытовом плане команда обеспечена всем необходимым – от разнообразных продуктов до медицинских препаратов. Со связью тоже все нормально. Антарктида – это совсем не коммуникационная пустыня. У ученых есть свой отдельный Starlink, также Starlink есть на "Ноосфере". А вообще, прошу прощения за пафос, это большая гордость понимать, что Украина способна заниматься фундаментальными исследованиями и вносить свой вклад в мировую науку, несмотря на войну, несмотря на то, что Россия пытается нас уничтожить.

– Вы работали над фильмом для иновещания в Антарктиде. А вы сами почувствовали свободу или это больше похоже на выживание?

– Я работал и в Антарктиде, и в Украине, возле линии фронта, потому что у нас есть истории полярников, которые в экспедиции и которые сейчас на фронте. И моя главная эмоция на протяжении всей работы над "Воинами науки" – это восхищение всем: людьми, событиями, природой, выпавшей мне возможностью.

То, что я чувствовал, – точно не выживание. Представьте себе день, проведенный в компании единомышленников, до предела насыщенный событиями, испытаниями, полный задач и планов, среди невероятно суровой и в то же время величественной красоты Антарктики. А теперь представьте, что предстоит еще много таких дней. Знаете, как это называется? Счастье!

– Пробовали ли вы снимать на телефон и как быстро он замерз?

– Около 20% материала снято на телефон, и он не замерз. Кто замерз – так это я. Особенно мерзли пальцы. Так что когда мы снимали китов, две камеры GoPro ушли под воду.

– Испытывали ли вы страх? В фильме показано, как поднималась вода. Может быть, в этот момент или когда пережили бурю?

– Я не чувствовал страха, даже когда "Ноосфера" боролась со штормом в проливе Дрейка. Возможно, свою роль сыграл мой опыт морских путешествий на разных судах, в разных уголках мира и в самых разных условиях. Даже для опытных путешественников самый опасный в мире пролив Дрейка – это испытание, заставляющее еще раз осознать мощь стихии, однако "Ноосфера" уверенно преодолевала каждый удар океана. И в этом не было ничего удивительного – с таким капитаном и командой корабль держался на воде не только благодаря своей крепкой конструкции, но и благодаря человеческому мастерству, выдержке и слаженной работе.

– Главный вопрос: а женщины там есть? Или Антарктида – настоящий мужской клуб?

– Однозначно это – не мужской клуб. Женщины работают в Антарктиде, и на нашей станции тоже. Во время моей командировки в экспедицию ехало рекордное количество женщин-ученых – четыре. Для Анны Соиной, занимающейся геофизикой, это уже вторая зимовка. Впервые на ледяной континент отправились биолог Татьяна Баглай, метеоролог Валентина Гарбарчук, врач Иванна Котурбаш. Но четыре женщины в одной экспедиции – это, скорее, исключение: раньше столько полярниц было 27 лет назад, во второй украинской экспедиции 1997-1998 годов. Затем 20 лет женщин, которые бы зимовали на станции "Академик Вернадский", не было, хотя формального запрета брать женщин в экспедиции тоже не было, но предвзятость существовала. С приходом к руководству НАНЦ Евгения Дикого ситуация изменилась. Теперь женщины есть и на зимовках. На самом деле желающих работать в антарктической экспедиции много, и все женщины и мужчины проходят одинаковый отборочный конкурс.

– Полярники считают пингвинов. Зачем? Пытались ли дать им имена?

– Это исследование важно для того, чтобы понимать, что происходит с экосистемой в одном из самых отдаленных уголков планеты. Ученые подсчитывают пингвинов, чтобы следить за состоянием популяции, ее здоровьем, процессом размножения, анализировать влияние на них внешней среды. Также собранные данные помогают оценивать общее состояние природы в Антарктиде и на всей планете. Например, сейчас возросла популяция пингвинов, гнездящихся возле украинской станции. Полярники считают, что причина в изменении климата, а именно в всеобщем потеплении.

Имен пингвинам, нет, при мне не давали. Но есть традиция давать имя первому новорожденному тюлененку. Его выбирают в Facebook. В 2023 году это был Анвер – сокращение от слов Антарктида и Сентябрь, в прошлом году – SeaBaby, в честь украинского морского дрона.

– Есть ли в Антарктиде свои знаменитости? Например, какой-нибудь особенно харизматичный пингвин или тюлень, которого все знают?

– Никого более харизматичного чем я в Антарктиде вы не найдете (смеется). Если серьезно, сейчас возле станции гнездится семья пингвинов, которая воспитывает троих детенышей. Это необычное событие: обычно их двое, потому что чаще всего, даже если птенцов вылупляется трое, родители не могут выкормить всех и кто-то погибает. А эти справились. Летом на станцию приходил молодой императорский пингвин – это тоже не частый гость возле "Вернадского".

– Кормят ли полярники местных животных?

– Нет. Нарушать привычную жизнь диких животных, вмешиваться в природу категорически запрещено. Это первое правило учёных. Все должно происходить естественным путем, а задачи ученых – наблюдение и анализ. Украина является участником Мадридского протокола об охране окружающей среды в Антарктиде. Он жестко регламентирует, как полярники могут взаимодействовать с животными. Их нельзя кормить, прикасаться или брать в руки. Исключение – это биологи, но только в рамках научных исследований. Даже фотографировать жителей Антарктиды нужно так, чтобы они не меняли поведение, нужно избегать громких звуков, чего-либо, что может напугать животное. Конечно, если животное пострадало из-за деятельности человека, полярники могут вмешаться и помочь. Но, к счастью, сейчас такие случаи в Антарктиде происходят очень редко.

Также на станцию нельзя привозить неместных животных или растения, кроме случаев научных исследований.

– Как выглядит доставка еды в Антарктиду? И по чем больше всего скучают полярники?

– Еду доставляет ледокол "Ноосфера" дважды в год. Повторяю, на станции есть все необходимое и даже с запасом. Однако в конце полугодия свежие овощи и фрукты становятся настоящим дефицитом и большой редкостью. Полярники, безусловно, скучают по ним больше всего, ведь даже самые лучшие консервы не могут заменить вкус свежих продуктов. Кроме того, время от времени станцию посещают гости – коллеги с других судов, участники экскурсий, которые часто привозят разные вкусности и дополнительные запасы продуктов.

– Есть ли у вас теперь личная топ-5 самой теплой одежды, которая спасает в минус 50?

– Есть, на фото☺ В Антарктиде одежда должна быть максимально теплой, функциональной, водонепроницаемой и ветронепроницаемой. Верхняя одежда – теплая куртка или комбинезон для экстремальных температур, специально утепленные брюки, термобелье, шапка или балаклава, которая надежно закрывает уши и защищает голову от холода, а также перчатки, защищающие от обморожения. Особенно важна также надежная утепленная обувь, которая не промокает, выдерживает сильные морозы и обеспечивает комфорт при ходьбе по снегу и льду.

– Как развлекаются полярники? Есть ли у них свой местный Антарктида-бар?

– В те дни, что я был, было очень много работы: ротация экспедиций, передача дел и, откровенно, не до развлечений. Конечно, была празднично-официальная церемония пересменки, когда руководитель возвращающейся домой экспедиции передает символический "ключ от станции" руководителю полярников, которые остаются на зимовку.

На станции есть спортзал, библиотека, сейчас хороший интернет, которым можно пользоваться не только для рабочих целей. Также самый южный в мире бар "Фарадей". Здесь празднуют дни рождения, а также собираются каждую субботу. Бар перешел украинцам в наследство вместе со станцией "Академик Вернадский" от Великобритании и украшен в стиле британского паба. В его барную стойку вмонтирована монета номиналом в 1 фунт стерлингов, за который в 1996 году Украина символически приобрела станцию у британцев. Здесь есть бильярд, дартс, музыка и отличная компания. Поскольку остров Галиндез является одной из популярных точек антарктических туристических маршрутов, бар часто посещают туристы, гостем "Фарадея", к примеру, был Билл Гейтс. Гостей могут угостить фирменной настойкой Вернадовка, подать вино и пиво.

Если же говорить о крепких напитках, то вообще алкоголь в Антарктиде не под запретом, но обращаться с ним нужно осторожно и есть определенные ограничения. Употреблять его можно только по праздникам и в праздничные субботы.

– Появилось ли у вас желание вернуться туда снова, или одного раза хватило на всю жизнь?

– Не хватило.

– Какой самый антарктический сувенир вы привезли домой? Можно ли там вообще что-нибудь купить?

– Я привез юбилейную медаль НАНЦ, фотографии Сергея Глотова (который, кстати, выставляется в таких местах, как офис Google), а также бумажную карту Антарктических вод от Британского адмиралтейства, подписанную капитаном "Ноосферы". Такие сувениры есть не у каждого полярника, и мне очень повезло их получить. Эти предметы имеют особую ценность, ведь они связаны с историей научных исследований и моими переживаниями в этом необычном месте.

– Каким будет следующий фильм? О чем?

– Не буду раскрывать детально планов, только проанонсирую документальный проект об ALMA – крупнейшем в мире комплексе радиотелескопов, что расположен на высокогорном плато в пустыне Атакама, на высоте более 5000 м над уровнем моря. Материал для него мы также снимали во время антарктической экспедиции. Это место, где работают настоящие "звезды" науки, – астрономы, математики, астрофизики, среди которых есть и украинцы. Съемочной группе украинского иновещания удалось сделать невероятное – побывать там и пообщаться с ними. Материал сейчас находится на этапе монтажа, следите за анонсами.