Пережил российский плен: на Волыни остановилось сердце защитника Сергея Яцука. Фото

К сожалению, из-за наглого вторжения российских захватчиков Украина теряет своих лучших сыновей. Бывает так, что они гибнут, уже покинув передовую. Именно так преждевременно ушел из жизни воин из Волыни, житель села Рудка-Червинская в Прилесненской громаде Сергей Яцук.

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При этом в 2024 году военный попал в плен, где провел почти 20 месяцев. В мае прошлого года он вернулся на Родину. Печальную весть о его смерти дома подтвердили в Прилесненской громаде.

Что известно о Герое

После масштабного вторжения захватчиков Сергей не стал дожидаться мобилизации и одним из первых встал на защиту Украины в марте 2022 года. Побратимы знали его под позывным "Историк".

Мужчина проходил службу в составе 125-й бригады, а впоследствии перевелся в 54-ю отдельную механизированную бригаду.

Во время выполнения боевых задач в 2024 году Сергей попал во вражеский плен. Лишь 25 мая 2025 года он вернулся домой в рамках тогдашнего обмена военнопленными.

"Но, к сожалению, ещё во время его пребывания в плену не выдержало материнское сердце – умерла его мама, так и не дождавшись сына", – рассказали в общине.

Жители села рассказывают, что на фотографии этого не видно – в плену Сергей лишился глаза. И это была не единственная тяжелая травма, с которой он вернулся домой.

Он не успел пройти реабилитацию, судьба отвела Сергею слишком мало времени на родной земле. Его жизнь оборвалась в собственном доме.

Похоронят Сергея Яцука сегодня, 2 августа.

OBOZ.UA выражает искренние соболезнования всем родным, знакомым и побратимам воина.

Другие герои страны

Также на войне против российских захватчиков погиб воин из Прикарпатья Богдан Якибьюк. Ему совсем немного не хватило до своего 56-летия, жизнь защитника оборвалась 27 июля 2026 года. Богдан погиб во время выполнения боевого задания в Покровском районе Донецкой области, а дома Героя не дождались жена, четверо детей и сестра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Никопольском районе во время выполнения боевого задания погиб военный из села Марьяновка Киевской области Александр Руденок. Сердце храброго украинца остановилось 26 июля 2026 года.

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