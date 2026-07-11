Пенсии в Украине с 1 августа: сколько будут получать украинцы

В августе масштабного перерасчета пенсий для всех украинцев не предусмотрено, поскольку плановая индексация уже состоялась 1 марта. Несмотря на это, для определенной категории граждан выплаты все же изменятся. Речь идет о пенсионерах, достигших соответствующего юбилейного возраста и имеющих право на автоматические возрастные надбавки.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Ежемесячную доплату будут назначать пожилым людям, перешагнувшим очередной возрастной рубеж, однако есть ключевое ограничение: общая сумма их пенсии не должна превышать 10 340,35 грн.

Размеры возрастных надбавок распределяются следующим образом:

От 70 до 74 лет – дополнительно +300 грн;

– дополнительно +300 грн; От 75 до 79 лет – дополнительно +456 грн;

– дополнительно +456 грн; От 80 лет и старше — дополнительно +570 грн.

Подавать отдельные заявления или обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) не нужно — всё рассчитывается автоматически. Однако стоит учесть, что деньги начинают начисляться не с начала календарного месяца, а непосредственно с даты дня рождения.

Если 70-летие пришлось на 1-е число, пенсионер сразу получит полные 300 гривен. Если же день рождения отмечали, например, 20-го числа, то за текущий месяц начислят только пропорциональную часть за оставшиеся дни (за 10 дней до конца месяца). Уже со следующего месяца выплата будет поступать в полном объеме.

Также следует понимать логику перерасчета при переходе на следующий возрастной этап. Когда человеку исполняется 75 лет, ему добавляют не 456 грн к текущей сумме, а лишь разницу — 156 грн. Это связано с тем, что 300 грн она уже получала с 70 лет, то есть происходит доплата до нового установленного лимита.

Какова ситуация с пенсионными выплатами в Украине

В период с 1 января по 1 апреля средняя пенсия в стране выросла с 6 544,6 до 7 236,49 грн. Такой скачок произошел в основном благодаря весенней индексации, которая коснулась большинства украинских пенсионеров. Изменения коснулись и бывших служителей Фемиды: несмотря на то, что пенсии судей не подлежат общей индексации, их средний размер все равно увеличился — с 112 388,72 до 114 163,6 грн.

Несмотря на то, что официальный средний показатель пенсии превысил 7 тысяч гривен, реальность остается сложной: более 4,5 миллиона украинских пенсионеров (а это около 45 % от общего числа) вынуждены жить на выплаты, не превышающие 5 000 грн в месяц.

Статистика по другим видам пенсионного обеспечения выглядит следующим образом:

средний размер выплат по инвалидности составляет 6 530,2 грн;

составляет 6 530,2 грн; средняя выплата в связи с потерей кормильца составляет 7 689,16 грн.

Наиболее финансово обеспеченными остаются судьи, получающие пожизненное денежное содержание. Хотя их выплаты не индексируются по общей процедуре с 1 марта, они демонстрируют стабильный рост другими способами.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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