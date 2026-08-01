"За что уволили Федорова?" В городах Украины уже 17-й день подряд проходят массовые митинги. Фото и видео

В Украине в субботу, 1 августа, продолжается 17-й день митингов с требованием восстановить Михаила Федорова в должности министра обороны Украины. В частности, в столице на антиправительственную акцию собралось более 100 человек.

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На площади Франко, несмотря на усталость после тяжёлой ночи, собралось немало митингующих-протестующих. Свои требования граждане продолжали выражать с помощью картонных плакатов с лозунгами, с которыми они выходят на улицы в ряде городов Украины.

Киев

В Киеве акция протеста прошла в форме массового шествия. Ее организатор, ветеран ВСУ Дмитрий Козятинский, отметил, что эта акция "за коммуникацию, за диалог, за реформы, за то, чтобы Украина смогла выйти из этой ситуации более сильной". Участники скандируют "За что уволили Федорова?", "Федорова за руль – вместе, дружно, до конца" и другие лозунги.

Военнослужащий призвал Зеленского "услышать народ", продолжить диалог с Михаилом Федоровым и дать ему время на проведение реформ в оборонной сфере.

"Такое огромное количество людей невозможно не услышать. Поэтому меня удивляет, что президент продолжает игнорировать свой народ. Это уже является институциональной проблемой, ведь именно отсутствие коммуникации стало первопричиной этого кризиса. В обществе накапливаются фрустрация и злость, и пока совершенно непонятно, как столь дезориентированное государство будет входить в обещанную суровую зиму", – сообщил военнослужащий в Facebook.

Участники шествия отправились от парка Шевченко к театру Франко, где продолжаются протесты.

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