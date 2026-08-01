Евгений Карась обвенчался с известной актрисой, которая называет себя "Фарион для молодых". Первые кадры с церемонии

В личной жизни активиста и командира 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Евгения Карася произошли важные изменения. 31 июля военнослужащий обвенчался со своей возлюбленной, актрисой театра Cult Екатериной Шведенко.

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Радостную новость сообщил лидер политической партии "Братство" Дмитрий Корчинский на своей личной странице в Facebook. Он опубликовал несколько фотографий с церемонии и отметил, что после торжественного мероприятия влюбленные отправились на фронт.

"Сегодня был на венчании Евгения Карася и Екатерины Шведенко. После этого состоялось небольшое торжество, а вечером молодожены отправились в свадебное путешествие на фронт. Все прошло хорошо", – отметил Корчинский.

На кадрах видно, что для этого важного дня Евгений Карась выбрал не традиционный смокинг, а военную форму. Со своей стороны Екатерина Шведенко одела белоснежное кружевное платье в пол, которое дополнила изящной фатой. Актриса слегка закрутила длинные волосы и сделала макияж в нюдовых тонах.

Судя по социальным сетям Екатерины Шведенко, их отношения с Евгением Карасем длятся чуть больше двух лет. 10 июля 2025-го артистка поздравила военнослужащего с тем, что он стал "самым счастливым мужчиной в мире", ведь на тот момент она была с ним ровно год.

Помимо актерской деятельности, Шведенко также преподает английский язык. Она довольно активно ведет профили в соцсетях, а в описании на своей странице в X называет себя "Фарион для молодежи". Вероятно, это связано с тем, что актриса разделяет категорическую позицию покойной общественной деятельницы относительно значения украинского языка.

Что известно о Евгении Карасе

Евгений Карась – украинский националистический общественный деятель и активист. В период с 2010 по 2014 годы он был членом Всеукраинского объединения "Свобода", а также примерно в это же время занимал должность помощника народного депутата Андрея Ильенко. В 2014 году Карась баллотировался в Киевсовет, однако не был избран. Активист является соучредителем общественных организаций "Никогда больше", "Национальный центр правозащиты" и руководителем "Союза ветеранов войны с Россией".

Евгений Карась был одним из активных участников Евромайдана, а после начала российской агрессии против Украины в 2014 году вступил в батальон МВД "Киев-2". Позже он перешел в спецподразделение "Гарпун", которое специализировалось на разведке и антидиверсионных действиях. После 24 февраля 2022 года Карась встал на защиту Родины в рядах ВСУ. 12 сентября 2024 года активист стал командиром 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд", а в феврале 2025 года получил звание майора.

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