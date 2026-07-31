Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Руденок. Фото

В Никопольском районе при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Марьяновка Киевской области Александр Руденок. Сердце храброго украинца остановилось 26 июля 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Макаровка Вадим Токар.

Болезненная утрата

"26 июля 2026 года в Никопольском районе во время выполнения боевого задания погиб житель села Марьяновка, солдат Александр Петрович Руденок", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 25 июля 1989 года в селе Марьяновка Макаровского района. В августе 2022 года встал на защиту территориальной целостности и независимости нашего государства. Воин был оператором аппаратного взвода связи роты связи.

Герой с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в знак уважения к выполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали мама, сестра, брат, дочь, родные и близкие", – добавил Токар.

Герои войны в Украине

На фронте во время эвакуации раненых погиб военный из Боярки Киевской области Юрий Чепурный. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 июля 2026 года.

Как писал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания 25 мая 2025 года погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Леонид Поминов. Воин до конца оставался верным присяге и украинскому народу.

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