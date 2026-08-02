Служил в 425 полку "Скала": на Донетчине погиб боец из Криворовни Богдан Якибьюк. Фото

В войне против российских захватчиков погиб воин из Прикарпатья Богдан Якибьюк. Он совсем немного до дожил до своего 56-го дня рождения, жизнь защитника оборвалась 27 июля 2026 года.

Видео дня

Об этом сообщили в Верховинском поселковом совете. Также о гибели земляка в комментарии "Суспільному" рассказал староста Криворивнянского старостинского округа Дмитрий Илийчук.

Богдан Якибьюк родился 3 августа 1970 года, проживал в селе Криворовня. Его мобилизовали в ряды Сил обороны Украины примерно два с половиной месяца назад.

"Он служил стрелком-помощником пулеметчика в воинской части А 4862. Имел звание сержанта", – сказал Дмитрий Илийчук. Воинская часть А 4862 – это 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Богдан Якибюк погиб во время выполнения боевого задания в Покровском районе Донецкой области. Дома военнослужащего не дождались жена, четверо детей и сестра.

О встрече воина и ходе похорон в поселковом совете пообещали сообщить позже.

Как сообщал OBOZ.UA, в Никопольщине во время выполнения боевого задания погиб военный из села Марьяновка Киевской области Александр Руденок. Сердце храброго украинца остановилось 26 июля 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!